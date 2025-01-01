キャッシュフロートレーニングビデオを作成：迅速かつプロフェッショナルに

HeyGenのAIアバターを使用して、明確な財務モデリングビデオチュートリアルとeラーニングコースを即座に開発します。

200/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ファイナンスの学生やアナリスト志望者向けに、キャッシュフロー計算書の構成要素を分解する60秒の教育動画を作成してください。クリーンで学術的なビジュアル美学を採用し、詳細なデータビジュアライゼーションと落ち着いた権威ある声のナレーションを使用します。HeyGenのAIアバターを利用して、複雑な財務概念を親しみやすく一貫した画面上の存在感で提示します。
サンプルプロンプト2
健全な財務モデリングと強固なファイナンストレーニングが重要なビジネス決定にどのように役立つかを示す30秒の動的な指導動画を開発してください。ビジネスリーダーや経営者を対象に、洗練されたインフォグラフィック駆動のビジュアルスタイルとアップビートでインスパイアリングなオーディオトラックを使用します。HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートから関連するビジュアルを統合して、ビジュアルストーリーテリングを強化します。
サンプルプロンプト3
企業トレーナーやeラーニングコンテンツクリエイターを対象に、キャッシュフロー概念の効果的なトレーニング動画を作成するためのベストプラクティスに焦点を当てた50秒のビデオチュートリアルをデザインしてください。モダンでクリーンなビジュアルデザインを特徴とし、実用的な画面録画とエネルギッシュな指導ナレーターを備えています。HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、ビデオデモに洗練されたオーディオを追加し、制作ワークフローを最適化します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

キャッシュフロートレーニングビデオの作成方法

AI駆動のツールを使用して、プロフェッショナルなキャッシュフローと財務モデリングのトレーニングビデオを簡単に制作し、複雑な概念を明確で魅力的なレッスンに変換します。

1
Step 1
トレーニングスクリプトを作成
キャッシュフロー計算書、財務モデリングの原則、その他の財務トピックをカバーするコンテンツを書き出します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、準備したテキストを活用し、初期ビデオを生成します。
2
Step 2
ビジュアルとブランディングを追加
メディアライブラリ/ストックサポートから関連するチャート、グラフ、画像を組み込むことで、教育ビデオを強化します。ブランドコントロールを使用して、会社のロゴやブランドカラーを適用し、一貫した外観を維持します。
3
Step 3
ボイスオーバーを生成し、洗練
HeyGenの高度なボイスオーバー生成を利用して、自然な音声でスクリプトを生き生きとさせます。特にキャッシュフロー計算書に関連する複雑な用語について、ナレーションの明確さと正確さを確認します。
4
Step 4
最終ビデオをエクスポート
キャッシュフロートレーニングビデオが完成したら、エクスポート機能を使用して、希望のフォーマットとアスペクト比でダウンロードします。包括的な財務モデリングのレッスンを効果的に視聴者と共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

トレーニングのエンゲージメントと保持を向上

.

動的なAI生成ビデオコンテンツでキャッシュフローと財務モデリングトレーニングにおける学習者のエンゲージメントと知識保持を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてキャッシュフロートレーニングビデオを迅速に作成するのを助けてくれますか？

HeyGenは、スクリプトをプロフェッショナルなビデオコンテンツに変換することで、ユーザーが魅力的なキャッシュフロートレーニングビデオを迅速に作成できるようにします。生成AIを使用して、リアルなAIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を活用し、財務トレーニングのビデオ制作を大幅に効率化します。

HeyGenは私の財務モデリングビデオチュートリアルにどのようなカスタマイズオプションを提供しますか？

HeyGenは、ブランドコントロールとカスタマイズ可能なテンプレートを提供し、財務モデリングビデオチュートリアルを個別化し、一貫した外観と感触を確保します。ロゴやブランドカラーを組み込むことで、教育ビデオをプロフェッショナルで独自のものにすることができます。

HeyGenは複雑なキャッシュフロー計算書の説明の制作を簡素化できますか？

はい、HeyGenは自動ボイスオーバー生成やプロフェッショナルな字幕などの機能を通じて、キャッシュフロー計算書のような複雑なトピックのトレーニングビデオの制作を簡素化します。これにより、明確でアクセスしやすい説明が可能になり、複雑な財務概念を視聴者にとって理解しやすくします。

HeyGenはオンラインコースやeラーニングのための多用途なビデオコンテンツの作成をどのようにサポートしますか？

HeyGenは、アスペクト比のリサイズや豊富なメディアライブラリなどの機能を提供することで、オンラインコースやeラーニングのための多用途なビデオコンテンツの作成をサポートします。この柔軟性により、教育ビデオがさまざまなプラットフォームに適し、多様な学習者にとって魅力的なものになります。