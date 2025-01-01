コンバージョンを促進するケーススタディ動画を作成

顧客の成功事例をシームレスなスクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して強力なリードジェネレーションツールに変換します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

オンラインプレゼンスを強化したい小規模ビジネスのオーナーは、45秒の顧客の声を活用した動画を作成し、ビデオマーケティングの取り組みを強化できます。親しみやすく、温かみのあるビジュアルスタイルを目指し、フレンドリーで明瞭な声を組み合わせて、潜在的なクライアントに共鳴させましょう。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、書かれた成功事例を簡単に洗練されたビデオコンテンツに変換しましょう。
スタートアップや中小企業のマーケティングチームが「ケーススタディ動画の作成方法」に対するコスト効率の良いアプローチを探している場合、30秒のダイナミックな説明動画を制作しましょう。ビジュアルとオーディオスタイルは情報豊かで視覚的に魅力的であるべきで、エネルギッシュで明瞭なナレーターが効率性を伝えます。HeyGenの多様なテンプレートとシーンから選ぶことで、広範な制作コストをかけずにプロフェッショナルな動画を迅速に作成できます。
営業プロフェッショナルやビジネス開発マネージャーは、洗練された60秒のケーススタディ動画制作でリードジェネレーションを大幅に強化できます。この動画は、モダンで結果志向のビジュアル美学と自信に満ちた説得力のある声でデザインし、クライアントの成功を効果的に伝えましょう。HeyGenの字幕/キャプションを統合することで、音声なしでもメッセージを明確にし、最大限のアクセス性とエンゲージメントを確保します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ケーススタディ動画の作成方法

顧客の成功事例を魅力的なビデオストーリーに迅速かつ効率的に変換し、オーディエンスを引き付け、リードジェネレーションを促進します。

Step 1
スクリプトを書く
顧客の旅と結果を強調する明確なストーリーを作成します。スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、準備したテキストから自動的にビデオコンテンツを生成します。
Step 2
AIアバターを選択
多様なAIアバターから選び、プロフェッショナルで魅力的なスポークスパーソンとしてケーススタディを紹介し、ストーリーに命を吹き込みます。
Step 3
ブランディング要素を適用
ロゴ、ブランドカラー、カスタムフォントを統合してブランディングコントロールを使用し、一貫したビジュアル体験を確保し、ブランドアイデンティティを強化します。
Step 4
エクスポートと共有
ビデオを最終化し、さまざまなプラットフォームに最適化します。アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、異なるマーケティングチャネルに合わせてビデオを適応させます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ケーススタディからビデオ広告を開発

ケーススタディのブレイクダウンを高性能なビデオ広告に変換し、ターゲットオーディエンスに効果的にリーチします。

よくある質問

HeyGenがケーススタディ動画の作成に理想的な理由は何ですか？

HeyGenはAIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を提供することで、「ケーススタディ動画の作成方法」を革新します。これにより、「ケーススタディ動画制作」が効率的でプロフェッショナルなプロセスに簡素化され、アイデアを迅速に魅力的な「顧客の声動画」に変えることができます。

HeyGenは顧客の成功事例をビデオマーケティングで強化するためにどのような機能を提供しますか？

HeyGenは「ビデオマーケティング」戦略を強化するために、ブランディングコントロール、ナレーション生成、自動字幕を提供し、インパクトのある「顧客の成功事例」を作成します。これらのツールを使用して「ビデオを編集」し、さまざまな「マーケティングチャネル」で「リードジェネレーション」を効果的に促進するメッセージを確実に伝えます。

HeyGenで魅力的なケーススタディを作成するためにビデオを撮影する必要がありますか？

HeyGenを使用すれば、従来の方法で「ビデオを撮影」する必要はありません。私たちのプラットフォームはプロセスを非常に「コスト効率的」にします。単に「スクリプトを書く」だけで、AIアバターと広範なメディアライブラリを使用してプロフェッショナルな「ケーススタディ動画」を作成でき、複雑な撮影の必要がありません。

HeyGenはターゲットオーディエンスに合わせたケーススタディ動画をどのようにカスタマイズできますか？

HeyGenは「ケーススタディ動画」をカスタマイズして「ターゲットオーディエンス」に深く共鳴させることができます。多様なAIアバター、テンプレート、アスペクト比のリサイズを活用して、特定のデモグラフィックに直接訴えかけるコンテンツを作成し、「顧客の成功事例」を効果的に強調します。