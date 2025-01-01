AIでケース管理ビデオを作成
AIアバターを使用して、複雑な問題を説明する説得力のあるケーススタディでワークフローを合理化し、明確さを向上させます。
既存のユーザーが素早くリフレッシュできるように、ケース管理システム内の主要なワークフローを示す45秒のチュートリアルビデオを作成します。ステップバイステップのビジュアルアプローチを使用し、画面上のテキストオーバーレイをモダンで実用的なスタイルで補完し、明確で指示的な音声を提供します。この「ビデオの作成方法」ガイドは、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオと統合された字幕/キャプションを活用して、アクセシビリティと理解を向上させます。
新機能やアップデートを紹介する30秒のダイナミックなマーケティングビデオを制作し、潜在的なクライアントや社内チームに採用を促します。ビジュアルの美学は鮮やかでモダンであり、クイックなシーンの切り替えとアップビートなバックグラウンドスコアを備えています。HeyGenの多様なテンプレートとシーン、強力なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、魅力的なビデオコンテンツを迅速に作成し、インパクトを最大化します。
ケース管理の取り組みからの成功事例を強調する75秒のインスパイアリングなケーススタディビデオを作成し、管理職や潜在的なパートナー向けに設計します。プロフェッショナルで共感的なビジュアルトーンと信頼を築くナレーションボイスオーバーでミニドキュメンタリーとして提示します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、最終ビデオをさまざまなプラットフォームに合わせて調整し、AIアバターを使用してユーザーテスティモニアルを説得力を持って描写し、共鳴するケース管理ビデオの作成方法を示します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてケース管理ビデオを効率的に作成するのに役立ちますか？
HeyGenはAIアバターと「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用して、説得力のある「ケース管理ビデオ」を迅速に作成することを可能にします。これにより、「ビデオ制作」プロセスが合理化され、コンテンツに集中することができます。
HeyGenはさまざまな「ビデオコンテンツ」ニーズに対応する使いやすい「オンラインビデオメーカー」ですか？
はい、HeyGenは直感的な「オンラインビデオメーカー」として設計されており、「説明ビデオ」や「マーケティングビデオ」などの「ビデオ作成」を簡素化します。ユーザーフレンドリーなインターフェースと豊富な「テンプレート」により、誰でも利用可能です。
HeyGenでの「ビデオコンテンツ」のカスタマイズオプションはどのようなものがありますか？
HeyGenは「ビデオコンテンツ」に対する広範な「ブランディングコントロール」を提供し、カスタムロゴや色を含む豊富な「メディアライブラリ/ストックサポート」を備えています。また、特定の「ビデオ制作」ニーズに合わせたさまざまな「テンプレート」から選択できます。
HeyGenは「チュートリアルビデオ」や「教育ビデオ」を効果的に生成するために使用できますか？
もちろんです。HeyGenはAIアバターと「ボイスオーバー生成」を使用して、プロフェッショナルな「チュートリアルビデオ」や「教育ビデオ」を生成するのに最適です。「字幕/キャプション」を簡単に追加し、異なるアスペクト比でエクスポートして、オーディエンスに合わせることができます。