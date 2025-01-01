ケース管理トレーニングビデオを簡単に作成
AIアバターを使用して、オンラインコンピュータベースのトレーニングを迅速に制作し、ワークフローを効率化します。
経験豊富なケースマネージャーを対象に、WIOAプログラムエントリーを処理する際のデータ整合性を維持するためのベストプラクティスを詳述した60秒のシナリオベースのビデオを開発します。ビジュアルスタイルは魅力的で実用的であり、画面上のテキストハイライトを使用し、音声は明確で簡潔であるべきです。HeyGenの音声生成を活用して、これらの重要なトレーニング資料全体で一貫した高品質のナレーションを確保します。
ケース管理監督者を対象に、SNAPプログラムの複雑なレポートを効率的に生成する方法を示す75秒の実践的なデモンストレーションビデオを作成します。このオンラインコンピュータベースのトレーニングは、実用的なアプリケーションを動的なグラフィックスで紹介し、情報豊かで簡潔なビジュアルスタイルを持ち、活気に満ちた励ましの音声を備えています。HeyGenのテンプレートとシーンを使用して、プロフェッショナルで影響力のあるコンテンツを迅速に組み立てます。
すべてのケース管理スタッフ向けに、継続的なケース管理トレーニングの一環として、主要なセキュリティプロトコルと効果的なユーザーアカウント管理を強調する80秒の短いビデオを設計します。ビジュアルスタイルは権威あるが親しみやすく、明確なインフォグラフィックと箇条書きで重要なポイントを補完し、親しみやすく安心感のある音声スタイルを使用します。この重要なトレーニングガイドのために、HeyGenの字幕/キャプション機能を利用してグローバルなアクセスを確保します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはケース管理トレーニングビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、リアルな「AIアバター」と「音声生成」を使用して「テキストからビデオ」への変換を行うことで、「ケース管理トレーニングビデオ」の制作を効率化します。これにより、複雑な機器や専門的なビデオ編集スキルを必要とせずに、魅力的な「トレーニングビデオ」を迅速に開発できます。
HeyGenはオンラインコンピュータベースのトレーニングを強化するためにどのような機能を提供しますか？
HeyGenは、「AIアバター」、「字幕/キャプション」、および多様な「テンプレートとシーン」を提供し、「オンラインコンピュータベースのトレーニング」をより動的でアクセスしやすくします。これらのツールは、学習者を引きつけるプロフェッショナルな「トレーニング資料」を作成するのに役立ちます。
HeyGenはWIOAやSNAPのような特定のプログラムの包括的なトレーニング資料を開発するのに使用できますか？
もちろんです。HeyGenは、「WIOA」、「SNAPプログラム」、または「Choicesプログラム」などのプログラムの詳細な「トレーニング資料」を作成するのに最適です。スクリプトから指導用の「トレーニングビデオ」を簡単に生成し、「音声生成」を組み込み、「メディアライブラリ/ストックサポート」を利用して、「システムナビゲーション」や「レポート生成」の明確なガイダンスを提供できます。
HeyGenはさまざまなトレーニングガイドやデスクエイドのブランディングとカスタマイズをどのようにサポートしますか？
HeyGenは、ロゴや色のための強力な「ブランディングコントロール」を通じて、あなたの「トレーニングガイド」や「デスクエイド」が一貫したプロフェッショナルな外観を維持することを保証します。「テンプレートとシーン」をカスタマイズし、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を利用して、あらゆるプラットフォームやフォーマットに完璧に合わせた「トレーニングビデオ」を作成できます。