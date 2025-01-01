1

Step 1

トレーニングスクリプトを作成

効果的なケース管理トレーニングのための重要なステップを概説した包括的なスクリプトを作成または貼り付けることから始めます。HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの変換機能を活用して、コンテンツを瞬時に動的なビジュアルプレゼンテーションに変換します。これにより、トレーニングビデオの製品に正確な指導が保証されます。