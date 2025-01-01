AIでキャリア設定ビデオを簡単に作成
物流トレーニングのためのプロフェッショナルなビデオチュートリアルを迅速に制作。リアルなAIアバターを活用してプロセスを効率化。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しいユーザーが複雑な出荷ソフトウェアのオンボーディングをナビゲートするための45秒のアニメーションビデオチュートリアルを想像してください。このビデオは、明るい色と明確なUIデモンストレーションを使用し、親しみやすくアプローチしやすいビジュアルスタイルを採用し、陽気でガイドするオーディオトーンと組み合わせます。HeyGenの正確なボイスオーバー生成を活用して、各ステップを完璧に同期させて説明し、視聴者にとってオンボーディングプロセスを簡単で楽しいものにします。
忙しい輸送管理部門内での内部物流トレーニングのための30秒の簡潔な説明ビデオを制作してください。ビデオのビジュアルアプローチはインフォグラフィックスタイルで、大胆なテキストアニメーションとシンプルなアイコンを使用して複雑な情報を迅速に伝え、エネルギッシュで情報豊富なナレーターがバックアップします。HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの変換機能は、密集した手順スクリプトを簡単に消化できるビジュアルコンテンツに変えるのに重要です。
高品質なキャリア設定ビデオを迅速に制作したい企業を対象とした60秒の魅力的なプロモーション作品を作成してください。ビジュアルの美学はモダンでダイナミックにし、洗練されたモーショングラフィックスと関連する業界のストック映像を組み込み、インスパイアリングなバックグラウンドミュージックトラックと自信に満ちたAIの声で強調します。このビデオは、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、迅速なカスタマイズと展開を可能にすることで、コンテンツ作成の効率性を示すべきです。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてキャリア設定ビデオを効率的に作成できますか？
HeyGenは、AIを活用したビデオテンプレートとリアルなAIアバターを使用して、プロフェッショナルなキャリア設定ビデオやその他のトレーニングビデオを作成することができます。これにより、プロセスが効率化され、さまざまな物流トレーニングのニーズに対してビデオ制作が迅速かつアクセスしやすくなります。
HeyGenのAI生成ビデオコンテンツにはどのようなカスタマイズオプションがありますか？
HeyGenは、ビデオコンテンツの広範なカスタマイズを提供し、ブランドのロゴや色を組み込むことができます。また、さまざまなAIアバターを選択し、スクリプトをパーソナライズして、ビデオチュートリアルがブランドアイデンティティに完全に一致するようにすることができます。
HeyGenを使用してテキストからビデオチュートリアルを生成するのは簡単ですか？
はい、HeyGenは、無料のテキストからビデオジェネレーターを通じて、ビデオチュートリアルや出荷ソフトウェアのオンボーディングコンテンツの生成を簡素化します。スクリプトを入力するだけで、AIボイスオーバーとAI生成のキャプションを備えた魅力的なビデオを作成します。
HeyGenのAIスポークスパーソンは、物流トレーニングやその他の業界特化コンテンツを強化できますか？
もちろんです。HeyGenのAIスポークスパーソン機能は、AIアバターと組み合わせることで、物流トレーニングや輸送管理コンテンツを大幅に強化できます。これらのツールを活用して、さまざまな用途に対応したインパクトのあるモバイルフレンドリーなトレーニングビデオを作成できます。