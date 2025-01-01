AIでキャリア設定ビデオを簡単に作成

物流トレーニングのためのプロフェッショナルなビデオチュートリアルを迅速に制作。リアルなAIアバターを活用してプロセスを効率化。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新しいユーザーが複雑な出荷ソフトウェアのオンボーディングをナビゲートするための45秒のアニメーションビデオチュートリアルを想像してください。このビデオは、明るい色と明確なUIデモンストレーションを使用し、親しみやすくアプローチしやすいビジュアルスタイルを採用し、陽気でガイドするオーディオトーンと組み合わせます。HeyGenの正確なボイスオーバー生成を活用して、各ステップを完璧に同期させて説明し、視聴者にとってオンボーディングプロセスを簡単で楽しいものにします。
サンプルプロンプト2
忙しい輸送管理部門内での内部物流トレーニングのための30秒の簡潔な説明ビデオを制作してください。ビデオのビジュアルアプローチはインフォグラフィックスタイルで、大胆なテキストアニメーションとシンプルなアイコンを使用して複雑な情報を迅速に伝え、エネルギッシュで情報豊富なナレーターがバックアップします。HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの変換機能は、密集した手順スクリプトを簡単に消化できるビジュアルコンテンツに変えるのに重要です。
サンプルプロンプト3
高品質なキャリア設定ビデオを迅速に制作したい企業を対象とした60秒の魅力的なプロモーション作品を作成してください。ビジュアルの美学はモダンでダイナミックにし、洗練されたモーショングラフィックスと関連する業界のストック映像を組み込み、インスパイアリングなバックグラウンドミュージックトラックと自信に満ちたAIの声で強調します。このビデオは、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、迅速なカスタマイズと展開を可能にすることで、コンテンツ作成の効率性を示すべきです。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

キャリア設定ビデオの作成方法

プロフェッショナルでAIを活用した設定ビデオで新しいキャリアを効率的にオンボード。HeyGenの機能を活用してトレーニングを効率化し、明確なコミュニケーションを確保。

1
Step 1
スクリプトを書く
キャリア設定ビデオのスクリプトを書くか、AIを活用したビデオテンプレートから選択して、テキストからビデオ機能を使用してコンテンツを迅速に構築します。
2
Step 2
ビジュアルとAIアバターを選ぶ
AIアバターを選んでコンテンツを提示し、ストックライブラリから関連メディアを統合して重要なステップを示します。
3
Step 3
ボイスオーバーとキャプションを生成
スクリプトから自然なAIボイスオーバーを自動生成し、すべての視聴者にアクセス可能にするためにAI生成のキャプションを追加します。
4
Step 4
ブランディングを適用してエクスポート
ブランドのロゴと色をブランディングコントロールを使用して適用し、モバイルフレンドリーな視聴のためにさまざまなアスペクト比で完成したキャリア設定ビデオをエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な手順を簡素化

明確で簡潔で魅力的なAI生成のビデオ説明を使用して、複雑なキャリア設定プロセスを解明します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてキャリア設定ビデオを効率的に作成できますか？

HeyGenは、AIを活用したビデオテンプレートとリアルなAIアバターを使用して、プロフェッショナルなキャリア設定ビデオやその他のトレーニングビデオを作成することができます。これにより、プロセスが効率化され、さまざまな物流トレーニングのニーズに対してビデオ制作が迅速かつアクセスしやすくなります。

HeyGenのAI生成ビデオコンテンツにはどのようなカスタマイズオプションがありますか？

HeyGenは、ビデオコンテンツの広範なカスタマイズを提供し、ブランドのロゴや色を組み込むことができます。また、さまざまなAIアバターを選択し、スクリプトをパーソナライズして、ビデオチュートリアルがブランドアイデンティティに完全に一致するようにすることができます。

HeyGenを使用してテキストからビデオチュートリアルを生成するのは簡単ですか？

はい、HeyGenは、無料のテキストからビデオジェネレーターを通じて、ビデオチュートリアルや出荷ソフトウェアのオンボーディングコンテンツの生成を簡素化します。スクリプトを入力するだけで、AIボイスオーバーとAI生成のキャプションを備えた魅力的なビデオを作成します。

HeyGenのAIスポークスパーソンは、物流トレーニングやその他の業界特化コンテンツを強化できますか？

もちろんです。HeyGenのAIスポークスパーソン機能は、AIアバターと組み合わせることで、物流トレーニングや輸送管理コンテンツを大幅に強化できます。これらのツールを活用して、さまざまな用途に対応したインパクトのあるモバイルフレンドリーなトレーニングビデオを作成できます。