簡単に貨物取扱ビデオを作成

HeyGenのAIアバターを使用して、港やコンテナの荷降ろしの素晴らしいビデオを制作します。

サンプルプロンプト1
鉄道貨物列車周辺での重機の安全な操作に焦点を当てた90秒の安全トレーニングモジュールを開発してください。このコンテンツは機器オペレーターや安全トレーナーを対象としており、落ち着いた権威ある声のナレーションを使用した指導的なビジュアルスタイルを利用します。安全ガイドラインを効果的に提示するためにHeyGenのAIアバターを活用し、アクセシビリティのために字幕を追加してください。
サンプルプロンプト2
貨物機からの貨物の積み下ろしの複雑なプロセスを紹介する2分間のドキュメンタリースニペットを制作し、息をのむような空撮映像を組み込みます。航空物流専門家や航空貨物に興味のある一般の人々を対象に、ビジュアルとオーディオスタイルは映画的で壮大な背景音楽を使用します。印象的なビジュアルのためにHeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用し、さまざまなプラットフォームに適したアスペクト比のリサイズとエクスポートを確保してください。
サンプルプロンプト3
現代の貨物トラックフリートの効率性と信頼性を強調する45秒のプロモーションビデオをデザインしてください。このビデオはトラック会社のオーナーやフリートマネージャーにアピールし、テンポの速いモダンなビジュアルスタイルとアップビートなエレクトロニックミュージックを特徴とします。HeyGenのテンプレートとシーンを使用してダイナミックなショットを迅速に組み立て、スクリプトからのテキストをビデオに変換してインパクトのあるメッセージを伝えます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

貨物取扱ビデオの作成方法

HeyGenの直感的なプラットフォームを使用して、海港の動きからコンテナの荷降ろしまで、複雑な貨物操作を詳細に説明するプロフェッショナルなビデオを簡単に制作します。

1
Step 1
AIアバターでスクリプトを作成
貨物取扱プロセスを詳細に説明するスクリプトを作成します。情報を明確に提示するAIアバターを選び、カメラクルーを必要とせずに貨物取扱ビデオを生き生きとさせます。
2
Step 2
ビジュアル用のストックメディアを選択
HeyGenの豊富なメディアライブラリから、貨物操作のストック映像を含む関連するビジュアルを選び、コンテナと物流の説明を強化します。
3
Step 3
ブランディングと字幕を適用
HeyGenのブランディングコントロールを使用して、ロゴや好みの色を追加し、ブランドアイデンティティを強化します。貨物ビデオのアクセシビリティを確保するために、正確な字幕を生成します。
4
Step 4
ビデオをエクスポート
満足したら、さまざまなプラットフォームに適したアスペクト比でプロフェッショナルな貨物取扱ビデオをエクスポートし、コンテナの荷降ろしなどのトピックに関する洞察を共有する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なソーシャルメディアコンテンツを制作

貨物取扱操作を紹介する短くて魅力的なビデオを迅速に作成し、効果的なソーシャルメディアコミュニケーションを実現します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な貨物取扱ビデオを迅速に作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、テキストスクリプトをAIアバターとリアルなボイスオーバーを特徴とする魅力的なコンテンツに変換することで、プロフェッショナルな貨物取扱ビデオを迅速に作成することを可能にします。これにより、コンテナの輸送や貨物の取り扱いに関する複雑なビジュアルの制作が効率化されます。

コンテナの荷降ろしや海港の操作に関する技術的なデモンストレーションを支援する機能は何ですか？

HeyGenは、関連するストック映像を含む包括的なメディアライブラリや、空撮映像やドローン映像を提供する強力なツールを提供し、コンテナの荷降ろしや海港の操作などの複雑なプロセスを正確に示すためのブランディングコントロールを備えています。また、正確な字幕を追加することも可能です。

HeyGenは異なる輸送モードに対応した高品質な貨物ビデオを制作できますか？

もちろんです。HeyGenは、貨物トラック、貨物機、鉄道貨物列車を示す高品質な貨物ビデオを制作することができ、テンプレートを活用し、シーンをカスタマイズして多様な貨物取扱シナリオを効果的に描写できます。

プロフェッショナルな貨物ビデオのためのブランディングオプションは何ですか？

HeyGenは、貨物ビデオが一貫したプロフェッショナルな外観を維持するための広範なブランディングコントロールを提供します。会社のロゴ、好みの色、カスタムフォントを簡単に追加でき、コンテナの輸送から重機まで、すべてのビデオを独自のものにします。