キャリアパス動画を作成してインスパイアし、導く

テキストから動画への変換を使用して、動画制作を効率化し、魅力的なキャリアパス動画を瞬時に作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
若いプロフェッショナルが就職活動で差別化を図るための効果的なキャリアパス動画の作り方を示す60秒の魅力的な動画を制作します。ビジュアルスタイルはダイナミックでプロフェッショナルなもので、HeyGenのAIアバターを使用して重要なヒントを提示し、多様な職業役割を紹介し、アップビートなバックグラウンドミュージックで補完します。
サンプルプロンプト2
キャリアチェンジを考えている人々に、コンテンツ制作やフリーランスなどの非伝統的な道を探るよう促す30秒の簡潔な動画を作成します。クリエイティブでインスパイアリングなビジュアルスタイルは、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートと微妙なグラフィカル要素を組み合わせ、共感的な声と明確な字幕/キャプションを特徴とし、アクセシビリティを向上させます。
サンプルプロンプト3
起業家や個人ブランド構築者を対象に、オンラインプレゼンスを強化したい人々のために、個人ブランディングに短い動画を活用することに焦点を当てた45秒の洗練された動画をデザインします。この動画のモダンな美学は、HeyGenのテンプレートとシーンを使用して構築され、自信に満ちた権威あるトーンを提供し、アスペクト比のリサイズとエクスポートでさまざまなプラットフォームに簡単に適応できます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

キャリアパス動画の作成方法

AIアバターとプロフェッショナルなツールを使用して、魅力的なキャリアパス動画を簡単に制作し、複雑な旅路を明確でアクセスしやすいものにします。

1
Step 1
スクリプトを作成する
キャリアパスのストーリーを書くことから始めます。HeyGenのテキストから動画への変換機能を利用して、テキストを魅力的な動画コンテンツに簡単に変換し、物語の基盤を築きます。
2
Step 2
アバターと声を選ぶ
多様なAIアバターから選んで物語を生き生きとさせます。スクリプトから直接生成された適切なボイスオーバーと組み合わせて、プロフェッショナルなプレゼンテーションを実現します。
3
Step 3
ブランディングとビジュアルを適用する
ブランディングコントロールを使用してロゴやブランドカラーを取り入れ、動画の美学を定義します。また、メディアライブラリから補足的なビジュアルを追加して物語を豊かにします。
4
Step 4
動画をエクスポートして共有する
キャリアパス動画が完成したら、アスペクト比のリサイズとエクスポートオプションを使用して、さまざまなプラットフォームに最適化します。アクセシビリティのために字幕を生成し、完成したコンテンツを共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

モチベーショナル動画でキャリア成長を促す

個人が自信を持って理想のキャリアの旅を探求し、追求することを可能にする魅力的でモチベーショナルな動画を制作します。

よくある質問

HeyGenで魅力的なキャリアパス動画を簡単に作成するにはどうすればいいですか？

HeyGenは、リアルなAIアバターとテキストから動画への技術を使用して、魅力的なキャリアパス動画を簡単に作成できるようにします。スクリプトを入力するだけで、複雑な動画制作を必要とせずに動画が生まれ、誰でも動画制作が可能になります。

HeyGenはプロフェッショナルな動画制作にどのような機能を提供していますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレート、ロゴや色のブランディングコントロール、豊富なメディアライブラリなど、プロフェッショナルな動画制作のための強力な機能を提供します。これにより、ブランドの美学とプロフェッショナルな基準に合った高品質な動画を制作できます。

HeyGenはさまざまなオンラインプラットフォーム向けの動画制作をサポートしていますか？

はい、HeyGenはアスペクト比のリサイズと複数のエクスポートオプションを備えた多用途な動画制作をサポートしており、どのオンラインプラットフォームにも最適化された動画を提供します。さらに、自動字幕がアクセシビリティを向上させ、より広い視聴者に動画を届けます。

HeyGenを使用して新しい動画をどのくらい早く生成できますか？

HeyGenは動画制作を大幅に効率化し、数分で高品質な動画を生成できます。テキストから動画への変換と即時ボイスオーバー生成機能により、従来の動画編集や制作にかかる時間を大幅に短縮します。