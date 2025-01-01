キャリアフェアハイライトビデオを作成してトップタレントを引き付ける
カスタマイズ可能な「テンプレートとシーン」を使用して、雇用主ブランドを紹介し、トップタレントを引き付けるためにビデオ作成を効率化します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
リクルーターや内部関係者向けに設計された45秒の情報ビデオを開発し、キャリアフェアでの主要な成功とトップタレントのエンゲージメントを要約します。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでクリーンにし、統計や証言を明確で権威あるナレーションで提示します。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、書かれた要約を効果的にナレーションに変え、リクルートメントの取り組みに関するメッセージの正確性と一貫性を確保します。
今後のキャリアフェアに向けた求職者を対象にした60秒のリクルートメントビデオを制作し、会社内での機会と成長についてのストーリーを語ります。温かい照明と従業員が成功しているインスピレーションを与えるイメージを伴ったナラティブ主導のビジュアルアプローチを採用し、希望に満ちた、心を高揚させるバックグラウンドミュージックを添えます。HeyGenのテンプレートとシーンを探索して、クリエイティブプロセスを開始し、キャリアパスを紹介し、将来の候補者を引き付けるための構造化されたカスタマイズ可能なフレームワークを提供します。
LinkedInのようなプロフェッショナルなプラットフォームで共有するために、参加者がポジティブな経験を示し、つながりを促進する30秒のキャリアフェアハイライトビデオをデザインします。このビデオは、笑顔の顔や会社の重要なポイントのクイックカットを特徴とし、画面上のテキストは明確で読みやすくします。HeyGenの字幕/キャプションを実装して、音声なしでも最大のアクセシビリティとインパクトを確保し、機会に関するメッセージがより広いオーディエンスに響くようにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
どのようにして効果的なキャリアフェアハイライトビデオを効率的に作成できますか？
HeyGenは、プロフェッショナルなキャリアフェアハイライトビデオや魅力的なリクルートメントビデオを簡単に作成する力を提供します。AIツールとカスタマイズ可能なテンプレートを活用して、イベント映像をダイナミックなハイライトリールに変え、会社の文化を効果的に紹介し、トップタレントを引き付けます。
キャリアフェア後のエンゲージメントにビデオリキャップが必要な理由は何ですか？
ビデオリキャップは、キャリアフェアのリーチを拡大し、求職者を引き付け、イベント後も雇用主ブランドを強化するのに役立ちます。ソーシャルメディアプラットフォームやLinkedInでリクルートメントビデオを共有し、魅力的なストーリーテリングを使用して重要な瞬間や機会を強調します。
キャリアフェアリキャップビデオのカスタマイズオプションは何ですか？
HeyGenは、ビデオリキャップの広範なカスタマイズを提供し、ブランドに合わせてすべての詳細を調整できます。ロゴや色のブランディングコントロールを利用し、魅力的なキャプションを追加し、豊富なメディアライブラリから選択して、会社の文化に完全にマッチし、理想的な候補者を引き付けます。
HeyGenのAIはリクルートメントハイライトビデオのストーリーテリングをどのように強化しますか？
HeyGenの高度なAIツールは、リクルートメントビデオのストーリーテリングを大幅に強化します。シンプルなスクリプトから魅力的なナarrativesを生成し、リアルなAIアバターを組み込み、プロフェッショナルなナレーションを追加して、求職者に響く記憶に残る体験を作り出し、あなたのユニークな価値を示します。