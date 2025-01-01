簡単にキャリア探求ビデオを作成してインスパイアする

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
大学生を対象に、さまざまなキャリアパスを探る45秒の情報ビデオを開発し、いくつかのユニークな職業タイトルに関する実際の洞察を紹介します。ビデオはインタビュー形式のビジュアルを採用し、クリーンなグラフィックスと明確でプロフェッショナルなオーディオで簡潔なキャリア情報を提供します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、複雑な詳細を正確かつ効果的に伝えます。
サンプルプロンプト2
若い成人を対象にした75秒のプロフェッショナルな指導ビデオを制作し、特定の業界で成功するために必要な基本的なスキルと教育を詳述します。インフォグラフィックスタイルのビジュアルプレゼンテーションを採用し、明確で権威ある声で複雑なキャリア情報を分かりやすく解説します。HeyGenの字幕/キャプションを含めることで、アクセシビリティとエンゲージメントを向上させます。
サンプルプロンプト3
中学生向けに、さまざまな職場環境を探る90秒のドキュメンタリースタイルのビデオをキュレーションし、キャリアを探求する手助けをします。ビジュアルは活気に満ちた本物のもので、複雑な役割を簡単にする親しみやすいナレーションを特徴とします。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、豊富な環境を提供し、ビデオ全体で視覚的な多様性を確保します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

キャリア探求ビデオの作成方法

魅力的で製品に正確なビデオで学生を多様なキャリアパスの探求にインスパイアします。実世界の洞察と将来の機会についての説得力のある物語を作成します。

1
Step 1
スクリプトを作成し、AIアバターを選択
キャリアパスと実世界の洞察を強調する説得力のあるスクリプトを書き、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用してAIアバターで命を吹き込み、メッセージを響かせます。
2
Step 2
魅力的なナレーションを生成
プロフェッショナルなナレーション生成でビデオを強化し、スキル、必要な教育、さまざまな職業タイトルを明確に説明し、包括的なキャリア情報を提供します。
3
Step 3
ビジュアルとアクセシビリティ機能を追加
メディアライブラリ/ストックサポートからダイナミックなビジュアルを取り入れ、多様な職場環境を紹介し、STEM職業を超えた具体的な例で学生をインスパイアします。
4
Step 4
ビデオを洗練し、エクスポート
アスペクト比のリサイズとエクスポートを調整して、希望するプラットフォームに適合させ、キャリア探求ビデオを洗練し、共有する準備を整え、学生が効果的にキャリアを探求できるようにします。

使用例

実世界のプロフェッショナルな経験を強調

プロフェッショナルが仕事の役割、日常のタスク、キャリアの成長について語る魅力的なAIビデオを作成し、実践的で本物の洞察を提供します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして学生向けの魅力的なキャリア探求ビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは高度なAIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を活用して、ダイナミックなキャリア探求ビデオの作成プロセスを簡素化します。教育者は、学生に必要なキャリア情報と実世界の洞察を提供する高品質なコンテンツを制作できます。

HeyGenのビデオ作成ツールを使用してどのようなキャリアパスを探求できますか？

HeyGenを使用すると、STEM職業から職業訓練まで、幅広いキャリアパスを探求できます。スクリプトをインスパイアリングなストーリーに変換することで、プラットフォームのテンプレートとナレーション生成機能を活用して、多様な職業タイトルと職場環境を簡単にカバーできます。

HeyGenは教師がキャリアビデオを開発するための指導戦略をどのように強化できますか？

もちろんです。HeyGenはAI生成ビデオをインタラクティブな学習体験に組み込むことで、教師が指導戦略を強化するのを支援します。自動字幕/キャプションや包括的なメディアライブラリなどの機能により、キャリア情報のアクセシビリティと豊富なコンテンツを確保します。

HeyGenはどのようにしてキャリア探求ドキュメンタリーのプロフェッショナルな品質を保証しますか？

HeyGenは、ブランディングコントロールやアスペクト比のリサイズなどの強力な機能を通じて、キャリア探求ドキュメンタリーのプロフェッショナルな品質を保証します。これにより、さまざまな職業に必要なスキルと教育に関する実世界の洞察を提供し、一貫した洗練された外観を維持できます。