簡単にキャリア探求ビデオを作成してインスパイアする
HeyGenの強力なスクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、実世界の洞察で学生をインスパイアし、インタラクティブな学習体験を作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
大学生を対象に、さまざまなキャリアパスを探る45秒の情報ビデオを開発し、いくつかのユニークな職業タイトルに関する実際の洞察を紹介します。ビデオはインタビュー形式のビジュアルを採用し、クリーンなグラフィックスと明確でプロフェッショナルなオーディオで簡潔なキャリア情報を提供します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、複雑な詳細を正確かつ効果的に伝えます。
若い成人を対象にした75秒のプロフェッショナルな指導ビデオを制作し、特定の業界で成功するために必要な基本的なスキルと教育を詳述します。インフォグラフィックスタイルのビジュアルプレゼンテーションを採用し、明確で権威ある声で複雑なキャリア情報を分かりやすく解説します。HeyGenの字幕/キャプションを含めることで、アクセシビリティとエンゲージメントを向上させます。
中学生向けに、さまざまな職場環境を探る90秒のドキュメンタリースタイルのビデオをキュレーションし、キャリアを探求する手助けをします。ビジュアルは活気に満ちた本物のもので、複雑な役割を簡単にする親しみやすいナレーションを特徴とします。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、豊富な環境を提供し、ビデオ全体で視覚的な多様性を確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして学生向けの魅力的なキャリア探求ビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは高度なAIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を活用して、ダイナミックなキャリア探求ビデオの作成プロセスを簡素化します。教育者は、学生に必要なキャリア情報と実世界の洞察を提供する高品質なコンテンツを制作できます。
HeyGenのビデオ作成ツールを使用してどのようなキャリアパスを探求できますか？
HeyGenを使用すると、STEM職業から職業訓練まで、幅広いキャリアパスを探求できます。スクリプトをインスパイアリングなストーリーに変換することで、プラットフォームのテンプレートとナレーション生成機能を活用して、多様な職業タイトルと職場環境を簡単にカバーできます。
HeyGenは教師がキャリアビデオを開発するための指導戦略をどのように強化できますか？
もちろんです。HeyGenはAI生成ビデオをインタラクティブな学習体験に組み込むことで、教師が指導戦略を強化するのを支援します。自動字幕/キャプションや包括的なメディアライブラリなどの機能により、キャリア情報のアクセシビリティと豊富なコンテンツを確保します。
HeyGenはどのようにしてキャリア探求ドキュメンタリーのプロフェッショナルな品質を保証しますか？
HeyGenは、ブランディングコントロールやアスペクト比のリサイズなどの強力な機能を通じて、キャリア探求ドキュメンタリーのプロフェッショナルな品質を保証します。これにより、さまざまな職業に必要なスキルと教育に関する実世界の洞察を提供し、一貫した洗練された外観を維持できます。