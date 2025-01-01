AIで候補者スクリーニングビデオを作成

AIアバターを使用して採用プロセスを効率化し、候補者のエンゲージメントを向上させましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
タレントアクイジションチーム向けに、インタラクティブなビデオ面接を通じて候補者のエンゲージメントを向上させる方法を示す、60秒の魅力的なビデオを開発してください。美的感覚は現代的で親しみやすく、多様なAIアバターが視聴者に直接話しかける様子を紹介し、心地よいバックグラウンドミュージックを伴います。HeyGenの強力なAIアバター機能を強調し、応募者の体験をパーソナライズします。
サンプルプロンプト2
国際的に採用を行うグローバルHRチームや企業を対象に、多言語採用の利点を強調し、より広いグローバルな人材プールにアクセスするための30秒の洞察に満ちたビデオを制作してください。ビジュアルとオーディオスタイルはクリーンで包括的であり、異なる言語でのクイックカットとHeyGenによって生成された対応する字幕/キャプションを特徴とし、コミュニケーションを容易にします。
サンプルプロンプト3
SMBのHRおよびブランドマネージャー向けに、候補者スクリーニングビデオにブランディングを効果的に組み込む方法を説明する、50秒の洗練されたビデオを作成してください。ビジュアルアプローチはプロフェッショナルで企業のアイデンティティと一致し、HeyGenのテンプレートとシーンからの事前デザインされたテンプレートをカスタマイズして、ブランドの一貫性を簡単に維持する方法を示します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

候補者スクリーニングビデオの作成方法

プロフェッショナルでAIを活用したビデオ面接で採用プロセスを効率化し、候補者のエンゲージメントを向上させましょう。ブランドを紹介する多言語の候補者スクリーニングビデオを簡単に生成できます。

1
Step 1
ビデオテンプレートを選択
候補者スクリーニングビデオ用にデザインされたさまざまなプロフェッショナルテンプレートから選択し、迅速に開始します。これらのテンプレートは、面接のための構造化された基盤を提供します。
2
Step 2
面接スクリプトを貼り付け
スクリーニング質問やスクリプトを追加します。テキストからビデオへのジェネレーターが、テキストを自然な音声に変換し、時間と労力を節約します。
3
Step 3
AIアバターを選択
AIアバターを選んで質問を提示し、エンゲージメントを高めます。これらのリアルなAIアバターは、ビデオ面接に一貫性とプロフェッショナルな顔を提供します。
4
Step 4
エクスポートと共有
カスタムロゴとカラーでブランディングを組み込み、さまざまなアスペクト比でビデオをエクスポートします。これらのビデオを採用プロセスに簡単に統合できます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

企業文化と役割を紹介

魅力的なAIビデオを利用して、企業文化と職務を鮮やかに紹介し、スクリーニング段階で最適な候補者を引き付けます。

よくある質問

HeyGenは候補者スクリーニングビデオでどのように採用プロセスを効率化できますか？

HeyGenはHRチームに、プロフェッショナルな候補者スクリーニングビデオを迅速に作成することで、採用プロセスを大幅に効率化する力を与えます。テキストからビデオへのジェネレーターとカスタマイズ可能なテンプレートを使用することで、一貫性のある魅力的なビデオ面接を簡単に作成し、最初から候補者のエンゲージメントを向上させます。

HeyGenで作成した候補者スクリーニングビデオに自社のブランディングを組み込むことはできますか？

はい、HeyGenではすべての候補者スクリーニングビデオに自社のブランディングを完全に組み込むことができます。ロゴを簡単に追加し、ブランドカラーを選択し、シーンをカスタマイズして一貫性のあるプロフェッショナルな外観を維持することで、候補者のエンゲージメントとブランド認知を向上させます。

HeyGenは候補者スクリーニングのためのビデオ面接を生成するためにどのような技術を使用していますか？

HeyGenは高度なAIアバターとテキストからビデオへのジェネレーター技術を利用して、候補者スクリーニングのための高品質なビデオ面接を効率的に制作します。スクリプトを入力するだけで、HeyGenのAIがそれを実現し、従来のビデオ制作方法に比べて大幅に時間を節約します。

HeyGenはグローバルな人材プール向けの候補者スクリーニングビデオの作成をどのようにサポートしますか？

HeyGenは多言語対応を提供することで、グローバルな人材プール向けの候補者スクリーニングビデオの作成をサポートします。複数の言語でリアルなナレーションを持つビデオを生成でき、多様な応募者に対してより包括的でアクセスしやすい採用活動を実現します。