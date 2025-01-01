候補者体験ビデオを作成して優秀な人材を引き寄せる
HeyGenのAIアバターを使用して簡単に作成できる魅力的なビデオメッセージで、採用マーケティングを人間味のあるものにし、優秀な人材を引き寄せ、関与させましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
特定の役職を検討している求職者向けに設計された60秒の本格的な雇用者ブランディングビデオを開発し、従業員の証言ビデオを通じて日常の様子を紹介します。このビデオは、ダイナミックなビジュアルスタイルとアップビートな背景音楽を使用し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して実際の職場シーンを強化し、字幕/キャプションで全ての視聴者に明確に伝えます。
面接を受けた候補者が次のステップを待っている間に、採用担当者が採用ビデオプロセスに関連する一般的なFAQに答える、安心感を与える45秒のパーソナライズされたビデオメッセージを制作します。この直接的で個人的な音声ビジュアル作品は、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、明確で一貫したメッセージを確保し、事前録画されたビデオメッセージを人間味のあるものにします。
新入社員が旅の準備をするためのインスピレーションを与える90秒のビデオを作成し、オンボーディングプロセスを概説し、全体的な人材獲得戦略の一環として成長の機会を強調します。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して作成を効率化し、会社のコミットメントを示すために、モダングラフィックスとモチベーショナルな音楽を使用したテンポの速いビジュアルスタイルを採用します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な候補者体験ビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、会社の文化を紹介し、優秀な人材を引き寄せる魅力的な雇用者ブランディングビデオを簡単に作成する力を与えます。AIアバターとテキストからビデオへの機能を活用して、パーソナライズされた採用ビデオを作成し、全体的な候補者体験を大幅に向上させます。
HeyGenは迅速な採用ビデオ作成のためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは、豊富なテンプレートライブラリとスクリプトからのテキストビデオを含む直感的なセルフサービスビデオツールを提供し、誰でも高品質の採用マーケティングビデオを迅速に作成できます。これにより、広範な編集スキルを必要とせずにプロフェッショナルなビデオを作成するプロセスが簡素化されます。
HeyGenは求職者向けのビデオメッセージをパーソナライズできますか？
はい、HeyGenはAIアバターや自分自身の姿を使用して事前録画されたビデオメッセージを作成することで、候補者とのコミュニケーションを人間味のあるものにすることができます。この機能は、求職者にパーソナライズされたビデオメッセージを届け、プロセスをより魅力的にします。
HeyGenのビデオは候補者の旅全体でどのように使用できますか？
HeyGenは、カスタムブランドのビデオをキャリアサイト、ソーシャルメディア、求人情報内で簡単に埋め込んだり共有したりすることを可能にし、候補者の旅全体を強化します。これらのビデオは、雇用者ブランドと会社の文化を紹介し、人材獲得戦略をサポートするのに最適です。