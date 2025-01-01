AIでキャンパスリクルートビデオを簡単に作成

HeyGenのAIアバターを使用して作成された魅力的な大学リクルートビデオで、トップの学生アスリートを引き付けましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
学生アスリート向けに特別にデザインされた60秒のインパクトのあるスキルビデオは、大学のコーチやアスリートリクルーターに感銘を与えます。エキサイティングなゲーム映像を、テンポの速いビジュアルリズムと力強いインスピレーションを与える音楽と組み合わせます。メッセージは、画面上の明確なテキストで強化され、HeyGenの字幕/キャプションは重要なプレーに最適で、必要に応じてメディアライブラリ/ストックサポートを活用してBロールを追加できます。
サンプルプロンプト2
高校生とその親を魅了するために、あなたの機関のハイライトリールとして機能する30秒のインスピレーションを与える大学リクルートビデオを開発してください。このビデオは、歓迎するビジュアルスタイルと希望に満ちた音楽を使用します。HeyGenのAIアバターは、個別の紹介を提供し、テンプレートとシーン機能を使用して魅力的なシーンを簡単に組み立てることができます。
サンプルプロンプト3
キャンパス採用プロセスをナビゲートする新卒者やインターンを対象としたプロフェッショナルな90秒のリクルートビデオで、重要なヒントを提供します。情報をクリーンで情報豊かなビジュアルスタイルと魅力的なナレーションで提示します。詳細なスクリプトを作成することで、HeyGenのボイスオーバー生成が洗練された配信を保証し、アスペクト比のリサイズとエクスポートにより、さまざまなプラットフォームに最適化されます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

キャンパスリクルートビデオの作成方法

学生アスリートとキャンパスライフを紹介する魅力的な大学リクルートビデオを簡単に制作し、プロフェッショナルな品質のコンテンツでトップの才能を引き付けましょう。

1
Step 1
ビデオスクリプトを作成
キャンパスリクルートビデオのストーリーをアウトライン化します。HeyGenを使用して、スクリプトからのテキストビデオ機能を活用し、詳細なスクリプトからビデオを構築し、すべてのメッセージが明確で簡潔であることを保証します。
2
Step 2
メディアをアップロード
リクルートストーリーを生き生きとさせるビジュアルを組み込みます。ゲーム映像、キャンパスクリップ、または学生の声をHeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートにアップロードして簡単に追加できます。
3
Step 3
ブランディング要素を適用
大学リクルートビデオをあなたの機関のアイデンティティを反映するようにパーソナライズします。HeyGenのブランディングコントロール（ロゴ、色）を活用して、プレゼンテーション全体で一貫したプロフェッショナルな外観を維持します。
4
Step 4
最終ビデオをエクスポート
リクルートビデオが完成したら、さまざまなプラットフォームに適した形式でエクスポートします。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能により、ソーシャルメディアやYouTubeでの共有に最適化されたビデオを保証します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

学生の声を紹介

本物の学生の声や成功事例を魅力的なAIビデオで紹介し、信頼を築き、ユニークなキャンパス体験を強調します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なキャンパスリクルートビデオの作成を支援しますか？

HeyGenは、スクリプトを動的なビデオコンテンツに変換することで、魅力的な大学リクルートビデオの作成を簡素化します。AIアバター、ボイスオーバー生成、既成のテンプレートを活用して、キャンパスツアーや学生の声を効果的に紹介し、見込みのある学生アスリートの注目を集めます。

HeyGenはリクルートビデオコンテンツのカスタマイズにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは、学校のロゴや色をリクルートビデオに統合するための強力なブランディングコントロールを提供し、プロフェッショナルな外観を保証します。また、多様なメディアライブラリとストックサポートを活用して、ハイライトビデオやスキルビデオを関連するビジュアルで豊かにすることができます。

HeyGenで生成されたリクルートビデオをソーシャルメディアやYouTubeで簡単に共有できますか？

はい、HeyGenはアスペクト比のリサイズとさまざまなエクスポートオプションをサポートしており、ソーシャルメディアやYouTubeなどの異なるプラットフォームに最適化されたリクルートビデオを簡単に共有できます。これにより、大学のコーチや見込みのある学生に広くリーチすることができます。

HeyGenは大学リクルートビデオの作成プロセスをどのように簡素化しますか？

HeyGenは、スクリプトからのテキストビデオ生成を可能にすることで、複雑なビデオ機器やカメラを必要とせずにビデオ作成を簡素化します。音楽を簡単に追加し、字幕を生成し、広範な編集ソフトウェアの経験がなくてもプロフェッショナルなキャンパスリクルートビデオを作成できます。