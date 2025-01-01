キャンペーンリクエストビデオを作成して簡単に証言を集める
フォローアップを自動化し、ブランド化されたランディングページとHeyGenのスクリプトからのテキストビデオを使用して高品質のビデオを簡単に収集します。
小規模ビジネスオーナーやコンテンツクリエイター向けに、HeyGenを使用して"効果的なキャンペーンビデオを作成する"方法を示す90秒の魅力的なビデオをデザインしてください。このビデオは明るく励みになるビジュアルスタイルを特徴とし、HeyGenの"スクリプトからのテキストビデオ"を活用して効率的なコンテンツ作成を行い、特に準備されたメッセージの影響を議論する際に"字幕/キャプション"を使用してアクセシビリティを向上させ、"テレプロンプタ機能"をほのめかす可能性があります。
営業チームやカスタマーサポート向けに、キャンペーンビデオからの"受信返信を監視する"方法に焦点を当てた2分間の詳細なチュートリアルビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは落ち着いて段階的にし、HeyGenの"メディアライブラリ/ストックサポート"を統合して説明例を提供し、ビデオが受信された後に異なる"配信方法"オプションと"共有可能なリンク"をどのように管理するかを示し、さまざまなプラットフォームに最適な"アスペクト比のリサイズとエクスポート"を保証します。
イベントオーガナイザーやコミュニティマネージャーをターゲットにした45秒のダイナミックでインスパイアリングなビデオを想像し、ユーザー生成コンテンツを収集するための説得力のある"リクエストメッセージ"と最適化された"ランディングページ"の力を紹介します。ビジュアルとオーディオスタイルはアクション指向で、HeyGenの"テンプレートとシーン"をフル活用して洗練された外観を作り、"パブリックリクエストリンク"が収集プロセスをどのように簡素化するかを説明します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはキャンペーンリクエストビデオの作成プロセスをどのように簡素化しますか？
HeyGenはカスタマイズ可能な録画指示と専用のランディングページを提供することで、キャンペーンリクエストビデオの作成を簡素化します。これらのリクエストはユニークなパブリックリクエストリンクを使用して簡単に共有でき、参加者がビデオを提供するのを容易にします。
HeyGenは受信ビデオリクエストを効果的に管理するためにどのような機能を提供しますか？
HeyGenは、ビデオリクエストキャンペーンを管理するための強力なツールを提供しており、受信返信の監視や自動フォローアップの送信が可能です。すべての提出物はビデオライブラリ内で整理されており、最高の品質を確保するためにリクエスト再録画を開始することもできます。
HeyGenは参加者が高品質のキャンペーンビデオを録画するのを助けるツールを提供していますか？
はい、HeyGenは参加者に明確な録画指示と統合されたテレプロンプタ機能を提供することで、高品質の貢献をサポートしています。このガイダンスにより、提出されたすべてのキャンペーンビデオが明確さとプロフェッショナリズムの基準を満たすことが保証されます。
収集したビデオをHeyGenキャンペーンからどのように配布できますか？
HeyGenは、各ビデオリクエストに対して生成されるユニークな共有可能なリンクを使用して配布を簡単にします。この効率的な配信方法により、ビデオリクエストキャンペーンから収集したコンテンツをターゲットオーディエンスに簡単に配布できます。