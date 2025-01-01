AIでコールセンタートレーニングビデオをより速く作成

HeyGenのAIアバターを使用して、カスタマーサービスビデオの制作時間を短縮し、トレーニングプロセスを合理化します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
経験豊富なコールセンターエージェント向けに、効果的な紛争解決に焦点を当てた60秒のインパクトのあるトレーニングビデオを開発します。実践的で会話的なスタイルは、明確なボイスオーバー生成によって強化され、エスカレーションを防ぐための実用的な戦略を提供します。
サンプルプロンプト2
すべてのコールセンタースタッフ向けに、新しい製品機能についての30秒の簡潔なハウツービデオを制作し、情報豊かでモダンなビジュアル美学で更新します。この作品は、字幕/キャプションの力を活用してアクセシビリティを確保し、トレーニングプロセスを迅速に合理化します。
サンプルプロンプト3
グローバルチームをサポートするトレーニングマネージャー向けに、45秒の洗練されたAIビデオ作成ガイドを設計し、マルチリージョンコミュニケーションのベストプラクティスを強調します。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、プロフェッショナルでダイナミックな学習体験のための効率的なコンテンツ制作を実演します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

コールセンタートレーニングビデオの作成方法

AI駆動のビデオ作成でコールセンタートレーニングを合理化し、チームに一貫性があり、魅力的でプロフェッショナルなコンテンツを提供します。

1
Step 1
トレーニングスクリプトを作成
コンテンツを作成するか、事前に用意されたスクリプトテンプレートを使用して、コールセンタートレーニングビデオの重要な情報をまとめます。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
トレーニングの顔となるAIアバターを選択します。これにより、すべてのトレーニングモジュールで一貫性があり、魅力的なプレゼンターを確保します。
3
Step 3
プロフェッショナルなボイスオーバーを生成
AIボイスオーバーを使用してスクリプトを自動的にナレーションし、明確さを高めます。多言語機能とクローズドキャプションのオプションで、グローバルチームに対応します。
4
Step 4
即座にエクスポートして共有
ブランディングを施したビデオを完成させ、さまざまな形式でエクスポートしてトレーニングプロセスを合理化し、高品質なコンテンツを迅速に提供します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なテーマを明確化

複雑なコールセンターの手順や製品知識を明確で理解しやすいビデオモジュールに簡素化し、エージェントの理解を向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして効果的なコールセンタートレーニングビデオを迅速に作成するのに役立ちますか？

HeyGenはAIアバターとAI駆動のビデオテンプレートを活用することで、高品質なコールセンタートレーニングビデオを効率的に作成する力を提供します。スクリプトをビデオに変換するだけで、制作時間を大幅に短縮し、トレーニングプロセスを合理化します。

HeyGenはカスタマーサービストレーニングにどのようなAI機能を提供しますか？

HeyGenはシームレスなビデオ作成のために高度なAIを利用しており、カスタマーサービストレーニングビデオのAIプレゼンターとして機能するリアルなAIアバターを含みます。また、テキストから直接自然なAIボイスオーバーを生成することができ、コンテンツ作成を容易にします。

HeyGenはトレーニングビデオ制作を簡素化するためのテンプレートを提供していますか？

はい、HeyGenはハウツービデオやロールプレイシナリオに最適なオプションを含む、さまざまなAI駆動のビデオテンプレートとシーンを提供しています。これらのスクリプトテンプレートは、制作プロセス全体を合理化し、迅速でプロフェッショナルなトレーニングビデオの作成を可能にします。

HeyGenはグローバルチーム向けの多言語トレーニングコンテンツをサポートしていますか？

HeyGenはコンテンツ制作における多言語機能をサポートすることで、グローバルチームのトレーニングを促進します。多様なAIボイスオーバーを生成し、自動的にクローズドキャプションを追加することで、トレーニングビデオが世界中でアクセス可能で効果的であることを保証します。