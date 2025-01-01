より良い会議のためのカレンダーエチケットビデオを作成する

バーチャル会議でのプロフェッショナリズムを向上させましょう。HeyGenのAIアバターを使って、魅力的なカレンダーエチケットビデオを簡単に作成できます。

168/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
リモートチームとプロジェクトマネージャーを対象に、カレンダーのスケジューリングでよくある落とし穴を強調し、時間管理を改善するための解決策を提供する60秒のビデオを開発してください。視覚と音声のスタイルは、問題解決志向で魅力的であるべきで、スクリプトからのテキストをビデオに利用して複雑なシナリオを明確に説明し、正確な字幕/キャプションを補完します。
サンプルプロンプト2
営業チームとカスタマーサクセス向けに、Googleカレンダーの招待を送信および返信する際のベストプラクティスについての30秒の簡潔なチュートリアルを作成してください。このダイナミックなビデオは、迅速なシーンチェンジとプロフェッショナルなAIボイスを使用し、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して効率的な会議エチケットを示し、明確なコミュニケーションと迅速な応答を確保します。
サンプルプロンプト3
全従業員と人事部門向けに、適切なカレンダーの使用が職場全体の効率にどのように貢献するかを示す50秒の情報ビデオをデザインしてください。このビデオは、ややユーモラスで情報豊かなトーンを持ち、AIアバターがメディアライブラリ/ストックサポートからの視覚例と対話し、カレンダーのベストプラクティスと魅力的なビデオの概念を人事トレーニングで簡単に理解できるようにします。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

カレンダーエチケットビデオの作成方法

HeyGenの強力なAIツールを使用して、魅力的でプロフェッショナルなカレンダーエチケットビデオを効率的に制作し、効果的なバーチャル会議と時間管理のための明確なコミュニケーションを確保します。

1
Step 1
ビデオプロジェクトを作成する
HeyGenで「カレンダーエチケットビデオテンプレート」を利用して開始します。これは、HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用した迅速なセットアップのための構造化された出発点を提供します。
2
Step 2
AIアバターを選ぶ
多様な「AIアバター」ギャラリーからメッセージの顔となるアバターを選択します。HeyGenの「AIアバター」は、リアルな表情でスクリプトを生き生きとさせます。
3
Step 3
スクリプトと音声を追加する
スクリプトを貼り付けると、HeyGenの高度な「ボイスオーバー生成」が自然なナレーションを作成します。この機能は、テキストを魅力的なスピーチに簡単に変換します。
4
Step 4
プロフェッショナルなビデオをエクスポートする
エクスポートする前に、アクセシビリティと広範なリーチのために「字幕/キャプション」を有効にします。その後、HeyGenは、どのプラットフォームでも使用できる洗練された「魅力的なビデオ」をダウンロードできるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

迅速なエチケットのヒントを制作する

.

カレンダーの使用と会議準備のベストプラクティスを社内コミュニケーションチャネルで共有するための魅力的で短いビデオクリップを迅速に生成します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なカレンダーエチケットビデオの作成を支援しますか？

HeyGenのAIツールは、プロフェッショナルなカレンダーエチケットビデオの作成プロセスを簡素化します。AIアバターとスクリプトからのテキストをビデオに活用して、重要な会議エチケットのガイドラインを伝え、バーチャル会議での時間管理とプロフェッショナリズムを向上させます。

HeyGenはカレンダーエチケットビデオのテンプレートを提供していますか？

はい、HeyGenはカレンダーエチケットビデオテンプレートを提供しており、コンテンツ作成を迅速に開始できます。これらのテンプレートは、AIボイスアクターとAIキャプションジェネレーターと組み合わせて、人事トレーニング、営業チームのブリーフィング、またはカスタマーサクセスチュートリアルのための高品質なビデオを簡単に制作できます。

会議エチケットの改善は組織にとってなぜ重要ですか？

明確なビデオコミュニケーションを通じて会議エチケットを改善することは、プロフェッショナリズムを高め、バーチャル会議での時間管理を最適化します。HeyGenのプラットフォームを使用すると、これらの重要なガイドラインをチーム全体に簡単に作成して配布できます。

HeyGenのカレンダーエチケットビデオにおけるAIアバターの役割は何ですか？

HeyGenのリアルなAIアバターは、バーチャルプレゼンターとしてカレンダーエチケットのアドバイスを明確かつ一貫して提供します。この機能は、HeyGenのAIツールによって強化され、カメラクルーを必要とせずにプロフェッショナリズムを効果的に伝える魅力的なビデオを作成するのに役立ちます。