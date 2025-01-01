AIでBYODコンプライアンスビデオを作成

HeyGenのAIアバターを使用して、BYODポリシーを魅力的なコンプライアンスビデオに変換し、従業員がデータ保護を理解できるようにします。

サンプルプロンプト1
HR部門とIT管理者を対象にした60秒のBYODポリシービデオを開発し、さまざまなチーム向けにデータ保護プロトコルをカスタマイズする方法を示します。このビデオでは、HeyGenのカスタマイズ可能なビデオテンプレートとスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、特定のBYODコンプライアンスビデオを簡単に作成する方法を紹介し、モダンで情報豊富なビジュアルスタイルと明確な画面例を採用します。
サンプルプロンプト2
全従業員を対象にした30秒のトレーニングコンテンツビデオを制作し、仕事で使用する個人デバイスのための3つの重要なセキュリティプラクティスを強調します。ダイナミックでインフォグラフィックスタイルのビジュアルとアップビートな音楽、AIアバターを使用して重要な情報を迅速に伝え、メッセージが簡潔で記憶に残るようにします。すべてのポイントは、HeyGenによって生成された明確な字幕/キャプションで強化され、最大限の記憶保持を確保します。
サンプルプロンプト3
マネージャーとチームリーダー向けに90秒のITポリシートレーニングビデオを設計し、BYOD規制の不遵守の影響とそれを強制するためのベストプラクティスを概説します。この情報豊富なビデオは、プロフェッショナルな音声とHeyGenによる明確でアクセスしやすい字幕/キャプションを特徴とし、ドキュメンタリースタイルのビジュアルアプローチを採用し、メディアライブラリからのストックメディアを時折使用してコンプライアンスビデオの重要なポイントを強調し、リーダーが安全な作業環境を維持するための知識を装備します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

BYODコンプライアンスビデオの作成方法

HeyGenのAIツールを使用して、BYODポリシーを明確で魅力的なコンプライアンスビデオに簡単に変換し、従業員が重要なセキュリティとデータ保護のガイドラインを理解できるようにします。

1
Step 1
ポリシースクリプトを作成
BYODポリシーの内容を作成します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、テキストを明確で魅力的なコンプライアンスビデオに効率的に変換します。
2
Step 2
AIスポークスパーソンを選択
HeyGenの多様なAIアバターライブラリから選択し、ブランドを代表し、BYODポリシーを伝えるAIスポークスパーソンを選びます。このAIスポークスパーソンは、トレーニングにプロフェッショナルで親しみやすい人間的要素を加えます。
3
Step 3
ビデオプレゼンテーションをカスタマイズ
ブランドコントロールを活用して会社のロゴや色を追加し、ポリシービデオに一貫性とプロフェッショナルな外観を確保することで、トレーニングコンテンツを強化します。
4
Step 4
生成と最終化
すべての従業員のアクセシビリティと理解を向上させるために、正確な字幕/キャプションを自動生成します。包括的なBYODコンプライアンスビデオが共有の準備が整いました。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なポリシー情報を簡素化

複雑なBYODポリシーを理解しやすく魅力的なビデオコンテンツに変換し、すべての従業員に明確さを確保します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なBYODコンプライアンスビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenのAIツールを利用することで、魅力的なBYODコンプライアンスビデオを効率的に作成できます。AI生成のアバターと高度なテキスト-to-ビデオ機能を活用して、BYODポリシーをダイナミックで理解しやすいトレーニングコンテンツに変換します。

HeyGenはプロフェッショナルなBYODポリシービデオを開発するためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは、リアルなAI音声と自動AIキャプションを含む強力なAIツールを提供し、BYODポリシービデオがアクセスしやすくプロフェッショナルであることを保証します。カスタマイズ可能なビデオテンプレートと豊富なメディアライブラリを活用して、コンプライアンスビデオの作成プロセスを効率化します。

組織がコンプライアンストレーニングにHeyGenのようなAIツールを使用する理由は何ですか？

HeyGenのAIツールを使用することで、データ保護やセキュリティリスクなどの重要なトピックに効率的に対応できます。AIトレーニングビデオが常に高品質でプロフェッショナルであり、従業員にBYODポリシーを教育するためにすぐに利用可能であることを保証します。

HeyGenは私のBYODコンプライアンスビデオのビジュアルブランディングをカスタマイズできますか？

もちろんです！HeyGenは、BYODコンプライアンスビデオのための広範なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴ、色、その他のビジュアル要素を組み込むことができます。これにより、すべてのコンプライアンスビデオが企業のアイデンティティとメッセージに完全に一致することを保証します。