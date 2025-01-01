ビジネスアップデート動画を作成してつながる
AIアバターとプロフェッショナルなビデオマーケティング機能を使用して、魅力的な会社のアップデートを迅速に生成します。
既存および潜在的なクライアントを対象にした90秒の外部マーケティングアップデート動画を開発し、最近の製品強化やサービスのマイルストーンを紹介します。ダイナミックでモダンなビジュアルスタイルとアップビートなプロフェッショナル音楽を使用し、HeyGenのプロフェッショナルにデザインされたテンプレートと豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、ビデオマーケティングに共鳴するプロフェッショナルな動画を作成します。
さまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けに設計された45秒の製品ローンチスニペットを作成し、アーリーアダプターや一般ユーザーをターゲットにします。ビジュアルスタイルはテンポが速く視覚的に魅力的で、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して魅力的なビジュアルを迅速に生成し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して異なるプラットフォームに最適化し、HeyGenを効率的なオンラインビジネスビデオメーカーとして確立します。
技術に精通したユーザーや開発者を対象にした2分間の技術説明動画を作成し、新機能や複雑なアップデートを詳細に説明します。画面録画とアニメーションを使用した明確で指導的なビジュアルスタイルを維持し、落ち着いた情報提供のナレーションを補完します。HeyGenのボイスオーバー生成を利用して一貫したオーディオを確保し、自動生成された字幕/キャプションでアクセシビリティを確保し、AI駆動のツールがビジネスビデオの作成プロセスをどのように簡素化するかを示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてAIを使ってプロフェッショナルな動画制作を簡素化しますか？
HeyGenはAI駆動のツールを活用したオンラインビジネスビデオメーカーで、AIアバターやスクリプトからのテキスト-to-ビデオを含む機能で動画制作を効率化します。直感的なドラッグ＆ドロップエディターにより、複雑な技術スキルがなくても高品質なコンテンツを簡単に制作できます。
HeyGenでブランド化されたビジネス動画を作成するためのカスタマイズオプションは何ですか？
HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、ブランドカラー、カスタムフォントを組み込むことができます。プロフェッショナルにデザインされたテンプレートから選択し、シーンをカスタマイズすることで、ビジネスアップデート動画が一貫したブランドアイデンティティを維持します。
HeyGenを使用してビジネス動画を高度な編集とメディア機能で強化できますか？
はい、HeyGenは動画を強化するための強力な機能を提供しており、包括的なストック映像ライブラリや動画のトリミングとクロップオプションがあります。音楽や効果音を簡単に追加でき、ボイスオーバーや字幕を生成して洗練された最終製品を作成できます。
HeyGenはさまざまなプラットフォーム向けの多様な動画コンテンツを作成するのに適していますか？
HeyGenは製品ローンチやマーケティングキャンペーンなど、さまざまな用途向けの多用途なビデオマーケティングコンテンツを制作できます。アスペクト比のリサイズとエクスポートオプションにより、HeyGenはすべてのソーシャルメディアプラットフォームに最適化された動画を提供します。