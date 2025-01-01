ビジネスアップデート動画を作成してつながる

AIアバターとプロフェッショナルなビデオマーケティング機能を使用して、魅力的な会社のアップデートを迅速に生成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存および潜在的なクライアントを対象にした90秒の外部マーケティングアップデート動画を開発し、最近の製品強化やサービスのマイルストーンを紹介します。ダイナミックでモダンなビジュアルスタイルとアップビートなプロフェッショナル音楽を使用し、HeyGenのプロフェッショナルにデザインされたテンプレートと豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、ビデオマーケティングに共鳴するプロフェッショナルな動画を作成します。
サンプルプロンプト2
さまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けに設計された45秒の製品ローンチスニペットを作成し、アーリーアダプターや一般ユーザーをターゲットにします。ビジュアルスタイルはテンポが速く視覚的に魅力的で、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して魅力的なビジュアルを迅速に生成し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して異なるプラットフォームに最適化し、HeyGenを効率的なオンラインビジネスビデオメーカーとして確立します。
サンプルプロンプト3
技術に精通したユーザーや開発者を対象にした2分間の技術説明動画を作成し、新機能や複雑なアップデートを詳細に説明します。画面録画とアニメーションを使用した明確で指導的なビジュアルスタイルを維持し、落ち着いた情報提供のナレーションを補完します。HeyGenのボイスオーバー生成を利用して一貫したオーディオを確保し、自動生成された字幕/キャプションでアクセシビリティを確保し、AI駆動のツールがビジネスビデオの作成プロセスをどのように簡素化するかを示します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ビジネスアップデート動画の作成方法

AI駆動のオンラインビデオメーカーを使用して、プロフェッショナルなビジネスアップデート動画を簡単に制作し、効果的にコミュニケーションを図り、オーディエンスを引き付けます。

1
Step 1
テンプレートを選択またはスクリプトから開始
プロフェッショナルにデザインされたテンプレートを選ぶか、スクリプトを貼り付けてスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用してビジネスアップデート動画を始めます。
2
Step 2
メディアと詳細を追加
自分のアセットを簡単にアップロードするか、包括的なメディアライブラリ/ストックサポートから関連するビジュアルを追加して動画を強化します。
3
Step 3
ブランド要素を適用
ブランディングコントロール（ロゴ、カラー）を利用して、すべてのコミュニケーションでブランドの一貫性を維持し、会社のアイデンティティを反映させます。
4
Step 4
アップデートをエクスポートして共有
アスペクト比のリサイズとエクスポートでプロフェッショナルなビジネスアップデート動画を完成させ、選択したソーシャルメディアプラットフォームでシームレスに共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功事例を紹介

顧客の成果を強調し、オーディエンスとの信頼を築くために、魅力的なビデオテスティモニアルやケーススタディを簡単に作成します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてAIを使ってプロフェッショナルな動画制作を簡素化しますか？

HeyGenはAI駆動のツールを活用したオンラインビジネスビデオメーカーで、AIアバターやスクリプトからのテキスト-to-ビデオを含む機能で動画制作を効率化します。直感的なドラッグ＆ドロップエディターにより、複雑な技術スキルがなくても高品質なコンテンツを簡単に制作できます。

HeyGenでブランド化されたビジネス動画を作成するためのカスタマイズオプションは何ですか？

HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、ブランドカラー、カスタムフォントを組み込むことができます。プロフェッショナルにデザインされたテンプレートから選択し、シーンをカスタマイズすることで、ビジネスアップデート動画が一貫したブランドアイデンティティを維持します。

HeyGenを使用してビジネス動画を高度な編集とメディア機能で強化できますか？

はい、HeyGenは動画を強化するための強力な機能を提供しており、包括的なストック映像ライブラリや動画のトリミングとクロップオプションがあります。音楽や効果音を簡単に追加でき、ボイスオーバーや字幕を生成して洗練された最終製品を作成できます。

HeyGenはさまざまなプラットフォーム向けの多様な動画コンテンツを作成するのに適していますか？

HeyGenは製品ローンチやマーケティングキャンペーンなど、さまざまな用途向けの多用途なビデオマーケティングコンテンツを制作できます。アスペクト比のリサイズとエクスポートオプションにより、HeyGenはすべてのソーシャルメディアプラットフォームに最適化された動画を提供します。