ビジネスプロセストレーニングビデオを作成して効率を向上
プロフェッショナルなeラーニングコンテンツと明確なビデオチュートリアルでチームを強化し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して効率的に生成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存の従業員とITサポート向けに60秒の説明ビデオを制作し、複雑なソフトウェアワークフローの更新を現代的なアニメーションと画面録画で示します。すべてのモジュールで一貫したAIアバタープレゼンターを使用し、明確さと信頼性を高めます。
全スタッフ向けに30秒の教育ビデオを作成し、新しいコンプライアンス手順のベストプラクティスを視覚的に魅力的な箇条書きと重要なポイントで提示します。HeyGenの字幕/キャプションを使用して、アクセスしやすく迅速に理解できるようにします。
営業チームとマネージャー向けに50秒のダイナミックな企業トレーニングビデオをデザインし、新しい営業報告プロセスをアクション指向のビジュアルスタイルと自信に満ちた声で紹介します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから直接取得した関連ビジュアルで強化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なトレーニングビデオの作成を効率化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターを使用して、高品質なトレーニングビデオの作成プロセスを劇的に簡素化します。スクリプトをAIアバターとナレーションを使った魅力的なビジュアルコンテンツに変換し、企業トレーニングやオンライン学習をより効率的かつクリエイティブにします。
HeyGenを使用してビジネスプロセストレーニングビデオのビジュアルスタイルをカスタマイズできますか？
もちろんです！HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーをカスタムビデオに組み込むことができます。これにより、すべてのビジネスプロセストレーニングビデオが一貫したプロフェッショナルな外観を保ち、会社のアイデンティティに合致します。
HeyGenでチーム向けにどのような教育コンテンツを制作できますか？
HeyGenは、詳細なハウツービデオ、明確な説明ビデオ、ステップバイステップガイドなど、幅広い教育コンテンツの生成に最適です。あらゆる学習パスや認定プログラムのための効果的なビデオチュートリアルの作成をサポートします。
HeyGenは大規模なオンライントレーニングイニシアチブのための効率的なビデオ制作をサポートしていますか？
はい、HeyGenはすべてのオンライントレーニングニーズのためにビデオ作成を加速するように設計されています。スクリプトからのテキスト-to-ビデオ、字幕生成、すぐに使えるテンプレートなどの機能を備えており、複雑なビデオ制作の専門知識なしに多数のトレーニングビデオを迅速に制作できます。