ビジネスオペレーション動画を簡単に作成

編集スキル不要で魅力的な業務動画を制作し、AIアバターを活用してプロフェッショナルな結果を実現します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
プロジェクト管理における今後の方針変更を詳細に説明する60秒の簡潔な動画を社内スタッフ向けに開発してください。ビジュアルはクリーンでコーポレートな美学を持ち、明確な画面上のテキストと自信に満ちた明瞭な声を特徴とし、無料のビデオテンプレートとHeyGenの豊富なテンプレートとシーンを効果的に活用して、ビジネスオペレーション動画を効率的に作成してください。
サンプルプロンプト2
営業チームと潜在的なクライアントを対象に、コスト削減を実現した新しい効率的な物流プロセスを紹介する30秒のインパクトのある動画をデザインしてください。このアニメーションビジネスビデオメーカーは、ダイナミックでモダンなグラフィカルスタイルを持ち、簡潔で説得力のある声で、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能にスクリプトを入力するだけで簡単に生成できます。
サンプルプロンプト3
国際的なステークホルダー向けに、四半期ごとのビジネスオペレーションの最新情報と最近の成果を強調する50秒の情報動画を生成してください。ビジュアルプレゼンテーションはスリークでミニマリストなスタイルを優先し、明確さとグローバルなリーチを重視し、HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、AIビデオプラットフォームを通じて一貫したプロフェッショナルな配信を実現します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ビジネスオペレーション動画の作成方法

AIアバターとボイスオーバーを使用して、編集スキル不要で魅力的なビジネスオペレーション動画を簡単に作成し、組織全体でのコミュニケーションとトレーニングを効率化します。

1
Step 1
スクリプトを作成
業務内容を動画スクリプトに変換します。AIビデオプラットフォームがテキストをダイナミックな動画に変換し、ビジネスオペレーション動画を簡単に作成します。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なリアルなAIアバターのライブラリから選び、ビジネスオペレーション動画の顔として、ブランドの一貫性とプロフェッショナルなプレゼンテーションを確保します。
3
Step 3
AIボイスオーバーと翻訳を追加
自然な音声のAIボイスオーバーを複数の言語で追加し、コンテンツをグローバルにアクセス可能にし、あらゆるオーディエンスに対するコミュニケーションを効率化します。
4
Step 4
エクスポートと共有
カスタマイズが完了したら、さまざまなフォーマットで高品質の動画を簡単にエクスポートするか、直接共有し、アニメーションビジネスビデオメーカーとしてプロセスを効果的に伝えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

内部コミュニケーションを強化

会社の最新情報、戦略の説明、士気向上のための魅力的な動画でチームを鼓舞し、情報を提供します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてビジネスのための魅力的な業務動画を作成するのに役立ちますか？

HeyGenはAIビデオプラットフォームで、魅力的な業務動画を簡単に作成できます。リアルなAIアバターとプロフェッショナルなAIボイスオーバーを使用して、スクリプトを洗練された動画に変換することができ、理想的なアニメーションビジネスビデオメーカーです。

HeyGenを使ってビジネスオペレーション動画を作成するのに高度なビデオ編集スキルは必要ですか？

全く必要ありません！HeyGenは、事前のビデオ編集スキルがなくてもプロフェッショナルな動画を作成できるようにします。直感的なプラットフォームで、無料のビデオテンプレートと簡単なカスタマイズオプションを提供し、あなたのビジョンを実現します。

HeyGenはビジネスオペレーション動画を個別化するためにどのような革新的な機能を提供していますか？

HeyGenは最先端のAIアバターと強力なAIボイスオーバーを提供し、コンテンツを個別化します。また、ブランドコントロールを活用して、ビジネスオペレーション動画がブランドのアイデンティティに完全に一致するようにすることができます。

HeyGenを使ってビジネスオペレーション動画を最も効率的に制作する方法は何ですか？

HeyGenはスクリプトを作成し、迅速に動画を生成することで、ビデオ制作を効率化します。1クリック翻訳や簡単な更新などの機能を備え、必要な時間と労力を大幅に削減し、ビジネスのコスト削減を実現します。