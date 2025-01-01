事業継続ビデオを簡単かつ効果的に作成
AIアバターを使用して魅力的で情報豊富な事業継続ビデオを制作し、トレーニングの参加率を向上させ、重要なリスク管理ガイドを共有します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
全従業員と新入社員を対象に、会社の全体的な事業継続計画の重要性を説明する45秒の紹介ビデオを開発してください。このビデオは魅力的で理解しやすく、親しみやすいAIアバター、明確でシンプルなビジュアル、そして励ましのある情報豊かなトーンのナレーションを特徴とします。HeyGenのテンプレートとシーンを利用してプロフェッショナルなレイアウトを迅速に組み立て、ナレーションの一貫性を保つために音声生成を使用します。
部門長とチームリーダー向けに、特定の災害復旧手順を概説する1.5分の情報ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは構造化されており、関連するデータビジュアライゼーションとプロフェッショナルなストック映像を使用して潜在的なシナリオを示します。音声は落ち着いた安心感のある声にしてください。HeyGenを通じて字幕を追加し、視覚的な魅力を高めるためにメディアライブラリ/ストックサポートを使用して関連するアセットを活用します。
上級管理職とコンプライアンス担当者を対象に、新しいリスク管理ガイドの重要な要素を要約し、事業継続ビデオを作成するのに役立つ包括的な2分間のビデオを設計してください。ビジュアルの美学は非常に洗練されており、インフォグラフィックスタイルのアニメーションと鮮明なトランジションを特徴とします。ナレーションは自信に満ち、明瞭であるべきです。HeyGenのテキストからビデオへの機能を活用してこの複雑なコンテンツを効率的に制作し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用してさまざまなプラットフォームに適したものにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenのAIツールはどのようにして事業継続ビデオを効率的に作成するのに役立ちますか？
HeyGenは高度なAIツールを使用してスクリプトを魅力的なビジュアルコンテンツに変換し、迅速に事業継続ビデオを作成することを可能にします。これは、チームやステークホルダーにとって重要なBCDR計画の情報ビデオを制作するプロセスを簡素化します。
HeyGenは事業継続トレーニングのためのAIアバターと音声オプションを提供していますか？
はい、HeyGenはリアルなAIアバターと強力な音声生成機能を備えており、事業継続トレーニングのためのプロフェッショナルで一貫性のあるプレゼンテーションを制作することができます。テキストからビデオを簡単に生成し、複雑な撮影なしで明確さと魅力を確保します。
HeyGenには事業継続ビデオのテンプレートがあり、ビデオ作成を簡素化できますか？
もちろんです。HeyGenは、コンテンツ制作を迅速化するために設計されたカスタマイズ可能な事業継続ビデオテンプレートを提供しています。これらのテンプレートと直感的なビデオ編集機能を組み合わせることで、複雑な災害復旧シナリオでも効果的なビデオを迅速に開発できます。
HeyGenはどのようにして事業継続ビデオを魅力的でアクセスしやすくしていますか？
HeyGenは動的なビジュアル、AIアバター、自動字幕を通じて魅力的なビデオを作成し、事業継続コンテンツを非常にアクセスしやすくします。これにより、重要な情報がすべての視聴者に効果的に伝えられ、トレーニングの参加率とリスク管理ガイドの理解が向上します。