ビジネス継続トレーニング動画を簡単に作成
災害準備と継続計画を確実に。テンプレートを使用して魅力的な動画を迅速に作成。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
職場での災害準備のための重要な行動を示す、全スタッフ向けの60秒のトレーニング動画を作成してください。ビジュアルスタイルは実用的で指導的なもので、シンプルなグラフィックと実例を使用し、落ち着いた権威あるナレーションを加えてください。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、書かれた手順を効果的なビジュアルガイドに変換し、ビジネス継続トレーニングを行います。
チームリーダーとマネージャー向けに、堅牢なビジネス継続戦略の開発における彼らの重要な役割を説明する30秒の鋭い動画を制作してください。ビジュアルスタイルは直接的でインフォグラフィックを駆使し、自信に満ちたモチベーションを高める音声トラックを使用してください。HeyGenのボイスオーバー生成を利用して、運用のレジリエンスを維持するためのリーダーシップの責任についての説得力のあるメッセージを伝えます。
全社員を対象に、一般的な誤解を解消し、重要な緊急計画を強化する50秒のQ&A動画をデザインしてください。ビジュアルアプローチは親しみやすく、アニメーション要素を使用し、会話調で安心感のある音声トーンを採用してください。HeyGenの字幕/キャプションを組み込んで、誤解の余地がないビジネス継続トレーニング動画を作成し、明確さとアクセス性を確保してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なビジネス継続トレーニング動画を作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、先進的なAIアバターとリアルなボイスオーバーを使用して、テキストスクリプトから魅力的なビジネス継続トレーニング動画を作成することを可能にします。これにより、複雑な災害準備情報がよりアクセスしやすく、チームにとって魅力的になります。
HeyGenはビジネス継続戦略の開発にどのような機能を提供しますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートとスクリプト作成のための強力なプラットフォームを提供することで、ビジネス継続戦略の開発を簡素化します。緊急計画と継続計画を概説するプロフェッショナルな動画を迅速に生成できます。
HeyGenはビジネス継続計画動画のAIアバターをカスタマイズできますか？
はい、HeyGenはAIアバターを大幅にカスタマイズしてブランドに合わせることができ、ビジネス継続計画動画がプロフェッショナルで一貫した外観を保つようにします。組織のアイデンティティを反映するようにカスタマイズできます。
HeyGenは組織全体でビジネス継続動画のアクセシビリティをどのように確保しますか？
HeyGenは、自動字幕と多様なボイスオーバーオプションを提供することで、災害準備とビジネス継続動画のアクセシビリティを向上させます。これにより、重要な情報がすべての従業員に明確に伝えられ、理解されることを保証します。