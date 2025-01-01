コンバートするビジネスケースビデオの作り方
強力なケーススタディビデオを迅速に作成して信頼を高めましょう。HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの機能を活用して、迅速な結果を得ましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングマネージャーや営業チームをターゲットにした45秒の情報ビデオを作成し、売上を向上させるためのケーススタディビデオの具体的な利点を強調します。このダイナミックなビデオは、画面上のテキストと統計を特徴とし、HeyGenのテキストからビデオへの機能を使用してスクリプトから直接生成された明確で自信に満ちたボイスオーバーで提供され、内蔵の字幕/キャプションで最大限のエンゲージメントと明瞭さを確保します。
小規模ビジネスオーナーやコンテンツクリエイター向けの30秒の簡潔な指導ビデオを開発し、計画からスクリプトの作成まで、効果的なケーススタディビデオの作り方を示します。ビジュアルはクリーンでステップバイステップのもので、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用し、各段階を示すためにライブラリ/ストックからのサポートメディアを使用し、明確で簡潔な音声ガイダンスを添えます。
CEOやビジネス開発の専門家を対象とした90秒の説得力のあるビデオをデザインし、ターゲットオーディエンスにより効果的にリーチするためのビデオマーケティングの力を示します。スタイルは洗練されており、説得力のあるナラティブはHeyGenで生成されたプロフェッショナルなボイスオーバーによって駆動され、高品質のストック映像を組み込み、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を通じてさまざまなプラットフォームに最適化されています。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてビジネスケースビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、スクリプトをAIアバターとテキストからビデオへの技術でプロフェッショナルなビデオに変換することで、影響力のあるビジネスケースビデオの作成プロセスを簡素化します。これにより、従来の撮影が不要になり、すべてのビジネスにとってビデオマーケティングがアクセスしやすく効率的になります。
HeyGenは魅力的な顧客の証言ビデオを制作するのに役立ちますか？
はい、HeyGenは魅力的な顧客の証言ビデオや顧客成功事例を作成するのに最適です。多様なAIアバターを利用して証言を語り、生成されたボイスオーバーやカスタムブランディングを追加して、ターゲットオーディエンスとの信頼を高めることができます。
HeyGenはケーススタディビデオの編集にどのような機能を提供しますか？
HeyGenは、ロゴや色を使ったカスタムブランディング、ストック資産を含む豊富なメディアライブラリ、自動字幕とキャプションなど、ケーススタディビデオを強化するための強力な機能を提供します。これらのツールにより、複雑なビデオ編集ソフトウェアを使用せずにプロフェッショナルな品質のビデオを作成できます。
HeyGenを使ってどのくらいの速さでケーススタディビデオを作成できますか？
HeyGenを使用すると、AIアバターと事前にデザインされたテンプレートを使用して、シンプルなスクリプトから高品質のケーススタディビデオを迅速に制作できます。この効率性により、ビデオを迅速に共有し、ケーススタディビデオの利点を活用して売上を向上させることができます。