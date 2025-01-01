AIを使ったいじめ防止ビデオの作成方法

学生を教育し、共感を育むために、魅力的な現実のシナリオを使用してメッセージを変革し、スクリプトからのテキストビデオでインパクトのあるビデオに変えましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
親に向けた45秒の情報ビデオを作成し、サイバーいじめの重要な問題に対処してください。ビデオは明確でプロフェッショナルなビジュアルスタイルを持ち、理解しやすいグラフィックスと安心感のある権威あるAIアバターが重要な情報を伝えます。親がサイバーいじめを特定し対応する方法を説明し、HeyGenのAIアバターを使用して専門家のアドバイスを効果的に提示します。
サンプルプロンプト2
中高生を対象にした60秒のナラティブビデオを制作し、共感と包摂の重要性を強調する現実のシナリオを紹介してください。ビジュアルスタイルは現実的で親しみやすく、考えさせられる魅力的なナレーションを行います。HeyGenを使用して自動字幕/キャプションを生成し、すべての学生がサポートコミュニティを構築するメッセージを理解できるようにします。
サンプルプロンプト3
教育者向けに30秒の実践的なビデオをデザインし、生徒にアドボカシーと自己アドボカシーのスキルを育むための実用的な戦略を提供します。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルであり、関連するストック映像を組み込み、直接的で励ましの声でナレーションを行います。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、学生が声を上げるための効果的な技術を示す魅力的なビジュアルを迅速に組み立てます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

いじめ防止ビデオの作成方法

インパクトのあるいじめ防止メッセージでコミュニティを力づけましょう。AIアバターと強力な編集ツールを使用して魅力的なビデオを簡単に制作できます。

1
Step 1
アバターとスクリプトを選択
メッセージを表現するために多様なAIアバターから選びましょう。共感を育み、いじめ防止メッセージを効果的に伝える魅力的なスクリプトを作成します。
2
Step 2
スクリプトからビデオを作成
スクリプトをダイナミックなビデオに変換します。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を利用して、シーンとダイアログを瞬時に生成し、いじめ防止の物語を生き生きとさせます。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングを追加
メディアライブラリから関連するビジュアルを統合し、組織の「ブランディングコントロール」を適用してメッセージを強化します。これにより、「いじめ防止プログラム」のアイデンティティを強化します。
4
Step 4
メッセージをエクスポートして共有
完成したビデオを配信の準備をします。「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して、さまざまなプラットフォームに合わせてコンテンツを調整し、「学生」にメッセージが効果的に届くようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

共有可能ないじめ防止コンテンツの制作

短い形式のビデオを迅速に制作し、ソーシャルメディアプラットフォームで重要ないじめ防止メッセージを最大限に広めます。

よくある質問

HeyGenは教育者が魅力的ないじめ防止ビデオを作成するのにどのように役立ちますか？

HeyGenは、AIアバターとテキストビデオ技術を使用して、教育者が魅力的ないじめ防止プログラムを簡単に作成できるようにします。これにより、重要な社会的感情学習の概念や現実のシナリオを明確に伝えることができ、学生にとって理想的なリソースとなります。

HeyGenは小学生向けのサイバーいじめに関するビデオの作成を支援できますか？

はい、HeyGenはサイバーいじめや一般的ないじめ防止に関する効果的なビデオを制作することができます。カスタマイズ可能なテンプレートと多様なAIアバターを利用して、アドボカシーや自己アドボカシーのようなデリケートなトピックを小学生にとってアクセスしやすい方法で提示し、アプスタンダーを育成します。

HeyGenは共感と包摂を促進するいじめ防止リソースをどのように提供しますか？

HeyGenは、多様なAIアバターと声を生成することで、強力ないじめ防止リソースの作成をサポートし、メッセージが広く共鳴するようにします。これにより、共感と包摂が促進され、効果的ないじめ防止プログラムにとって重要な要素となります。

HeyGenのプラットフォームでいじめ防止コンテンツを作成するのは簡単ですか？

もちろんです！HeyGenは、いじめ防止ビデオを作成するプロセスを簡素化します。直感的なテキストビデオ機能、豊富なメディアライブラリ、カスタマイズ可能なテンプレートを使用して、事前のビデオ編集経験がなくても高品質ないじめ防止プログラムを迅速に制作できます。