購入者を引きつける建物ツアービデオを作成する
魅力的な不動産ビデオとバーチャルハウスツアーを作成し、HeyGenのAIアバターを活用してダイナミックなプレゼンテーションを実現しましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模不動産ビジネスを対象とした90秒のプロフェッショナルな説明ビデオを開発し、「AI支援の作成」が魅力的な「バーチャルツアー」の生成プロセスをどのように簡素化するかを紹介してください。視覚デザインはモダンで洗練されており、物件のハイライト間のスムーズなトランジションと自信に満ちたアップビートなバックグラウンドスコアを特徴としています。この効率的なワークフローの利点を提示するために、HeyGenのAIアバターを統合し、マーケティング活動に未来的なタッチを加えましょう。
不動産マーケターやプロパティデベロッパーを対象とした2分間の没入型プロモーションビデオを作成し、プロパティ「マーケティング」を強化するための「360バーチャルツアー」の高度な機能を示してください。視覚体験は魅力的で情報豊かであり、物件を通じたダイナミックなカメラパスと、主要な特徴を強調する洗練されたプロフェッショナルなナレーションを備えています。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ変換機能を活用して、詳細なマーケティングコピーを効率的に魅力的なビジュアルプレゼンテーションに変換しましょう。
「不動産ビデオ」の初心者向けに、初めてのプロジェクトのための迅速な「ヒントとテンプレート」を提供する45秒のユーザーフレンドリーなチュートリアルをデザインしてください。ビデオは親しみやすくアプローチしやすい視覚スタイルを持ち、明確なステップバイステップのデモンストレーションと励みになる会話調のトーンを使用しています。HeyGenのテンプレートとシーンを利用して、プロフェッショナルな外観のツアーを簡単に組み立てる方法を示しましょう。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な不動産ビデオの作成を支援しますか？
HeyGenは、AIアバターとテキストからビデオへの技術を使用して、スクリプトをプロフェッショナルな不動産ビデオに変換する力を提供します。物件の詳細、バーチャルツアーの要素、フロアプランをカスタムブランディングと音楽で簡単に組み込むことができます。
HeyGenはバーチャルハウスツアーのAI支援作成をサポートしていますか？
もちろんです！HeyGenはAIを活用してバーチャルハウスツアーの作成を効率化し、自然なボイスオーバーを生成し、ダイナミックなシーンを追加し、複雑なビデオ編集ソフトウェアを使用せずに広範なライブラリからメディアを統合することができます。
HeyGenのバーチャルツアービデオにどのような視覚要素を含めることができますか？
カスタムブランディングでバーチャルツアービデオを強化し、魅力的な360画像を統合し、HeyGenの多様なテンプレートライブラリを利用して物件を効果的に紹介することができます。字幕やキャプションを追加して、より広い視聴者にリーチしましょう。
HeyGenは不動産のマーケティングビデオを迅速に生成およびエクスポートするのに適していますか？
はい、HeyGenは効率性を重視して設計されており、さまざまなアスペクト比で高品質の不動産マーケティングビデオを迅速に作成およびエクスポートすることができます。魅力的な物件ショーケースやバーチャルツアーをすべてのマーケティングチャネルで簡単に制作できます。