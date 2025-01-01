建築基準法教育ビデオの作成: 簡単な学習

建築基準法に関する魅力的なオンラインコースやウェビナーを開発します。AIアバターを使用して複雑な規制を簡素化し、ICC教育を身近にします。

サンプルプロンプト1
開発者、都市計画者、環境コンサルタントを対象に、'グリーンコード'の重要性と実用的な応用を'モデルコード'の広い文脈で強調する90秒の説明ビデオを作成してください。現代的でクリーンなビジュアルスタイルを採用し、持続可能な建物の関連ストック映像を使用し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートとスクリプトからのテキストビデオを活用して、エネルギッシュなボイスオーバーで制作を効率化します。
サンプルプロンプト2
コード担当者、検査官、学生向けに、'国際および火災コード'の理解における一般的な課題に焦点を当て、'コード解釈'に関する実用的なガイダンスを提供する2分間の詳細なトレーニングビデオを制作してください。ケーススタディアプローチを採用し、適合シナリオと非適合シナリオの分割画面例を特徴とし、HeyGenのテンプレートとシーン、字幕/キャプションを使用して、プロフェッショナルなAIアバターを通じて明確さとアクセシビリティを向上させます。
サンプルプロンプト3
一般の人々と建設専門家を目指す人々を対象に、'建築環境の規制'の全体的な重要性を示し、'ICC教育'の利点を紹介する45秒の招待ビデオを生成してください。ビジュアルとオーディオスタイルは親しみやすく、シンプルなグラフィックスと温かいAIアバターボイスを使用し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用してマルチプラットフォーム配信を行い、効果的なボイスオーバー生成を実現します。
建築基準法教育ビデオの作成方法

複雑な建築基準法とコード開発プロセスを魅力的で理解しやすい教育ビデオに変換し、学習と普及を促進します。

1
Step 1
教育用スクリプトを作成
建築基準法のトピックに関する明確で簡潔なスクリプトを作成します。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を利用して、書かれたコンテンツを簡単に音声ナレーションに変換します。
2
Step 2
バーチャルプレゼンターを選択
多様な「AIアバター」から選択し、画面上の教育者として起用し、コード開発プロセスのコンテンツにプロフェッショナルで一貫したプレゼンテーションを確保します。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングを追加
関連する画像、ビデオ、組織のブランディングをビデオに追加します。「ブランディングコントロール（ロゴ、色）」を活用して、一貫した外観を維持し、ICC教育の取り組みを強化します。
4
Step 4
エクスポートして広く共有
ビデオを完成させ、さまざまなプラットフォーム向けに準備します。「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して、教育コンテンツがウェビナーやオンラインコースに最適化され、すべての視聴環境で利用できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なコード解釈を簡素化

複雑な建築基準法やコード解釈を明確で理解しやすいビデオコンテンツに変換し、すべての人にとって複雑な技術情報をアクセスしやすく、理解しやすくします。

よくある質問

HeyGenはどのようにして建築基準法教育ビデオの作成プロセスを簡素化できますか？

HeyGenはスクリプトをAIアバターとリアルなボイスオーバーを使用して魅力的なビデオに変換し、複雑なビデオ制作なしで「建築基準法」や「モデルコード」の教育コンテンツを作成するプロセスを効率化します。これにより、ユーザーはプロフェッショナルな仕上がりで「建築基準法教育ビデオ」を効率的に作成できます。

HeyGenは複雑なコード開発プロセスの情報を効果的に伝えることができますか？

もちろんです。HeyGenはAIアバターとテキストビデオを使用して、「コード開発プロセス」や「建築環境の規制」に関する詳細な情報を明確に提示することができます。これにより、「国際および火災コード」や「コード解釈」に関する技術的な説明の正確性とアクセス性が確保されます。

HeyGenで作成されたICC教育ビデオのブランディングオプションは何ですか？

HeyGenはロゴや色を統合するための強力なブランディングコントロールを提供し、「ICC教育」ビデオが一貫したプロフェッショナルな外観を維持できるようにします。これは、「オンラインコース」や「ウェビナー」コンテンツ、さらには「グリーンコード」のような専門的なトピックにも理想的です。

HeyGenで生成されたコンテンツをさまざまなプラットフォームに適応させることは可能ですか？

はい、HeyGenはアスペクト比のリサイズと柔軟なエクスポートオプションをサポートしており、「YouTubeバージョン」を作成したり、教育コンテンツを「オンラインコース」に統合したりするのが簡単です。この柔軟性により、一般的な「建築基準法」から特定の「モデルコード」まで、幅広いトピックでより多くのオーディエンスにリーチできます。