予算予測ビデオを迅速かつ効果的に作成

複雑な財務予算データをAIアバターで魅力的な予算ビデオに簡単に変換します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
個人の財務管理に不慣れな人々を対象に、効果的な予算作成方法を教える45秒の指導ビデオを開発します。ビデオは、ステップバイステップの視覚スタイルで、活気あるバックグラウンドミュージックを持ち、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、テンプレートとシーンを利用した簡単なコンテンツ作成を行います。
サンプルプロンプト2
チームリーダー向けに、運用予算の管理方法と全体の予算と予測に合わせる方法を示す30秒の簡潔なビデオを作成します。ダイナミックでデータ駆動型のビジュアルスタイルとエネルギッシュなナレーションを使用し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して関連するビジュアルを提供し、字幕/キャプションで明確さを確保します。
サンプルプロンプト3
新入社員向けに、予算ワークブックの適切な使用法を紹介し、予算ビデオのニュアンスを説明する90秒の包括的なトレーニングビデオを設計します。視覚スタイルはチュートリアルのようで、説明的であり、落ち着いた明瞭な指導トーンと共に、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームに最適化し、学習者をガイドするAIアバターをフィーチャーする可能性があります。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

予算予測ビデオの作成方法

複雑な予算データを簡単に魅力的でプロフェッショナルなビデオプレゼンテーションに変換し、視聴者を引き付け、財務の洞察を明確にします。

1
Step 1
ビデオスクリプトを作成
予算コンテンツを概説し、スクリプトを準備します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、計画を迅速にビデオの基盤に変換します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
ブランドを最もよく表現する魅力的なAIアバターを選び、プロフェッショナルに予算予測の洞察を語ります。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングを追加
サポートするチャートやデータを統合します。ロゴやカラーなど、ブランドのユニークなブランディングコントロールを適用して、ビデオのプロフェッショナルな外観を向上させます。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
自動字幕/キャプションを使用してプロフェッショナルな予算予測ビデオを完成させ、希望の形式でエクスポートして、さまざまなプラットフォームでシームレスに共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な財務概念を簡素化

複雑な財務予測や運用予算のトピックを簡素化し、より広い視聴者にアクセスしやすく理解しやすくします。

よくある質問

HeyGenはどのようにして予算予測ビデオを効率的に作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、スクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換することで、予算予測ビデオの作成方法を革新します。高度なAIアバターと自動ナレーション生成を使用して、詳細な財務予算の説明の制作を大幅に効率化します。

HeyGenで作成した予算ビデオにはどのようなカスタマイズオプションがありますか？

HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴや特定のブランドカラーを予算ビデオにシームレスに統合できます。さらに、さまざまなテンプレートとシーンから選択して、財務予算コンテンツの視覚的なプレゼンテーションを完璧にカスタマイズできます。

HeyGenは予算と予測ビデオに字幕を追加してアクセシビリティを向上させることができますか？

もちろんです。HeyGenは、すべての予算と予測ビデオに正確な字幕とキャプションを自動生成し、多様な視聴者のアクセシビリティと理解を大幅に向上させます。この機能は、包括的な運用予算の文書化やトレーニング資料に特に価値があります。

HeyGenのプラットフォームを使用して予算ビデオを作成するのはどれほど簡単ですか？

HeyGenは使いやすさを重視して設計されており、ビデオ制作に不慣れな人でも予算ビデオの作成を非常に簡単に学べます。直感的なインターフェースと豊富なテンプレートの選択肢により、スクリプトからプロフェッショナルな予算ビデオを迅速に制作できます。