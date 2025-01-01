ブランドストーリーテリング動画を作成してつながる

HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオを使用して、ブランドの物語を魅力的な動画コンテンツに簡単に変換します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存の顧客やパートナーを対象に、HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を使用して、クリーンで説明的なビジュアルナラティブを構築し、自信に満ちたナレーションで「魅力的なストーリー」を通じてブランドがどのように重要な問題を解決するかを示す45秒のブランドストーリー動画を開発してください。
サンプルプロンプト2
テクノロジーに精通したアーリーアダプター向けに、洗練された「ビジュアルストーリーテリング」を通じてユニークな製品革新を強調する、HeyGenの正確な字幕を使用してスムーズでモダンなアニメーションとアップテンポなバックグラウンドミュージックを伴う、活気に満ちた60秒のアニメーションブランドストーリーテリング動画を制作してください。
サンプルプロンプト3
HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、映像を補完し、強力なクリエイティブディレクションの下で会話調のトーンで提供される、親しみやすい舞台裏の雰囲気でコアな「ブランドアイデンティティ」を反映する、忠実なコミュニティ向けの本格的な30秒の動画を生成してください。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ブランドストーリーテリング動画の作成方法

HeyGenの直感的なAIツールを使用して、ブランドの物語を魅力的な動画に変換し、効果的なストーリーテリングを手軽に実現します。

1
Step 1
ナラティブスクリプトを作成
ブランドのユニークなストーリーを作成します。魅力的なスクリプトを書き、HeyGenのエディターに簡単に貼り付けて動画作成プロセスを開始します。
2
Step 2
魅力的なビジュアルを選択
ストーリーを生き生きとさせます。HeyGenの多様なAIアバターから選択し、ブランドを表現し、アニメーションブランドストーリーテリング動画を強化します。
3
Step 3
ブランドアイデンティティを適用
カスタムブランディングで動画を強化します。HeyGenのブランディングコントロールを使用してロゴを統合し、ブランドカラーを選択して一貫したビジュアルストーリーを作成します。
4
Step 4
ストーリーをエクスポートして共有
ブランドストーリーの準備が整いました！さまざまなアスペクト比を選択してエクスポートし、どのプラットフォームでも最適化された動画を確保します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功事例を強調

AIを活用した説得力のある動画を開発し、顧客の声を効果的に紹介し、ブランドの信頼を築きます。

よくある質問

HeyGenは魅力的なブランドストーリーテリング動画の作成を簡素化できますか？

HeyGenは、スクリプトをAIアバターを使用したダイナミックなビジュアルに変換することで、魅力的なブランドストーリーテリング動画の作成を簡単にします。これにより、複雑な制作を必要とせずに効果的なビジュアルストーリーテリングが可能になります。

HeyGenはアニメーションブランドストーリーテリング動画の制作をサポートしていますか？

はい、HeyGenはさまざまなテンプレート、ストックメディア、AI生成のナレーションを使用して、高品質なアニメーションブランドストーリーテリング動画を制作することができます。魅力的なアニメーションコンテンツや説明動画を作成し、ブランドのメッセージを効果的に伝えることができます。

HeyGenはどのような機能を提供して、ブランド動画が独自のアイデンティティを反映することを保証しますか？

HeyGenは、カスタムロゴやブランドカラーを含む強力なブランディングコントロールを提供し、ブランド動画があなたのアイデンティティを本物に表現することを保証します。また、プロフェッショナルな字幕を追加し、プラットフォーム全体で一貫した動画コンテンツを提供するためにアスペクト比を調整することもできます。

HeyGenのAIビデオジェネレーターは、ブランド動画制作の効率をどのように向上させますか？

HeyGenの強力なAIビデオジェネレーターは効率を大幅に向上させ、テキストスクリプトをAI駆動のナレーションと自動字幕付きの洗練されたブランド動画に迅速に変換します。これにより、広範な編集の必要性を最小限に抑えた包括的なAIビデオ作成ツールとして機能します。