ブランド一貫性ビデオを作成：強力なアイデンティティを構築
すべてのマーケティングにおいて一貫したルック＆フィールを持つブランドビデオをデザインし、強力なブランドコントロールを活用してブランドアイデンティティを確立します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
企業のトレーナーや人事担当者が内部のブランドアイデンティティの遵守を強化する必要がある場合、60秒の簡潔な指導ビデオが解決策となります。このプレゼンテーションには、クリーンでプロフェッショナルなグラフィックとアニメーションが必要で、落ち着いた権威ある「ボイスオーバー生成」と組み合わせて明確なコミュニケーションを図ります。HeyGenの「字幕/キャプション」機能がどのようにアクセシビリティを確保し、効果的なトレーニングビデオのために重要なメッセージを強化するかを示しましょう。
ソーシャルメディアマネージャーやコンテンツクリエイターのために、一貫したルック＆フィールの力を30秒の魅力的なソーシャルメディアクリップで紹介します。ビジュアル的には、ビデオはテンポが速く、クイックカット、目を引くグラフィック、そして注目を集めるアップビートなサウンドトラックを備えるべきです。HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能が、さまざまなソーシャルチャネル向けにコンテンツを簡単に適応させ、統一されたブランド戦略をサポートする方法を示します。
マーケターや代理店が多様なブランドビデオの作成をどのように効率化し、高品質を確保できるか？50秒の説得力のあるプロモーションビデオが、事前定義された「ビデオテンプレート」を使用する方法を探ります。ビジュアルプレゼンテーションは洗練されて現代的で、ブランド資産のさまざまなモックアップを特徴とし、洗練された「AIアバター」を使用して重要なメッセージを伝えます。「スクリプトからのテキストビデオ」機能が、ユーザーに高品質でブランド化されたコンテンツを効率的に生成する力を与え、ブランドの一貫性ビデオの作成に対するコミットメントを強化する方法に焦点を当てます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてすべてのビデオでブランドの一貫性を維持するのに役立ちますか？
HeyGenは、カスタムロゴ、色、フォントを含む強力なブランドコントロールを提供することで、強力なブランドの一貫性を維持する力を与えます。これにより、すべてのビデオがあなたのユニークなブランドアイデンティティを反映し、すべてのコンテンツで一貫したルック＆フィールを維持し、簡単にブランドビデオを作成できます。
HeyGenはインパクトのあるブランドストーリーテリングのためのクリエイティブツールを提供していますか？
もちろんです。HeyGenは、リアルなAIアバターやAIボイスアクターなどのAI駆動ツールを提供し、魅力的なブランドストーリーテリングを可能にします。多言語のボイスオーバーを簡単に生成し、プロフェッショナルにデザインされたビデオテンプレートを活用して、オーディエンスに響く魅力的な物語を作成できます。
HeyGenでビデオテンプレートをカスタマイズしてブランドアイデンティティに合わせることはできますか？
はい、HeyGenの豊富なビデオテンプレートライブラリは、ブランドアイデンティティに合わせて完全にカスタマイズ可能です。色やフォントを簡単に調整し、独自のメディア資産を追加して、会社の美学とメッセージを完璧に反映するブランドビデオを作成できます。
HeyGenはどのようにしてブランドビデオの制作を効率化しますか？
HeyGenは、AIアバターとAIボイスアクターを使用して、テキストスクリプトをプロフェッショナルなブランドビデオに変換することで、マーケターのためにビデオ制作を効率化します。AI駆動ツールには、自動字幕や柔軟なアスペクト比エクスポートが含まれており、一貫したブランドプレゼンスを確保しながら、ビデオマーケティング戦略を加速させます。