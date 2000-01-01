AIの力でブランドコンプライアンスビデオを作成

HeyGenのAIアバターを使用して、従業員の理解を深めるプロフェッショナルで魅力的なコンプライアンス研修ビデオを迅速に生成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

マーケティングおよび人事チーム向けに、最新の外部コミュニケーションガイドラインを詳述した90秒のブランドコンプライアンスビデオを作成してください。HeyGenのボイスオーバー生成機能を活用し、会社のロゴやカラースキームを組み込んだダイナミックでブランド化されたビジュアルスタイルを提示し、効果的なコンプライアンスビデオのカスタマイズを可能にします。
グローバルな労働力のためにビデオのアクセシビリティを向上させるため、職場の安全プロトコルを示す60秒のビデオを設計してください。HeyGenの字幕/キャプション機能を通じて効率的に生成された、クリーンで情報豊かなビジュアルスタイルと読みやすいキャプションにより、音声制限や言語の壁に関係なく重要な情報が伝えられます。
法務部門およびコンプライアンス担当者向けに、法的および財務的リスクを軽減するための重要な規制の更新を概説した2分間のビデオを開発してください。このビデオは、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを通じて入手したプロフェッショナルなストック映像を統合し、洗練されたデータ駆動型のビジュアルアプローチを採用し、HeyGenのテンプレートとシーン機能を利用して効率的に作成された、真剣でありながら明確な音声プレゼンテーションを特徴とします。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ブランドコンプライアンスビデオの作成方法

HeyGenのAI駆動テンプレートとカスタマイズオプションを使用して、効果的で魅力的なコンプライアンス研修ビデオを迅速に生成し、ブランドの一貫性を確保します。

Step 1
AI駆動テンプレートを選択
コンプライアンス研修ビデオプロジェクトを開始するには、さまざまなテンプレートとシーンから選択します。ブランドの美学とコンプライアンスニーズに合ったAI駆動テンプレートを選び、メッセージの強力な基盤を提供します。
Step 2
ビデオコンテンツをカスタマイズ
スクリプトからテキストをビデオに変換することで、コンプライアンスビデオをパーソナライズします。これにより、メッセージを正確にコントロールし、ブランドコンプライアンスを確保できます。
Step 3
ブランディングとアクセシビリティを追加
ブランドアイデンティティに合わせてビデオを調整するために、ブランディングコントロール（ロゴ、カラー）を利用します。また、字幕/キャプションを自動生成して、トレーニングを包括的にすることでビデオのアクセシビリティを向上させます。
Step 4
最終ビデオをエクスポート
コンプライアンス研修ビデオが完成したら、アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、さまざまなプラットフォームに対応できるように準備します。これにより、コンテンツが最適化され、配信やLMS統合の準備が整います。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なコンプライアンス情報を明確化

複雑なブランドコンプライアンスのトピックを、より理解しやすく視覚的に明確なビデオコンテンツに変換します。

よくある質問

HeyGenのAIビデオジェネレーターは、コンプライアンス研修ビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenの強力なAIビデオジェネレーターを使用すると、スクリプトを迅速に魅力的なビデオに変換でき、コンプライアンス研修に最適です。AIアバターとAI駆動のテンプレートを活用して、広範なビデオ編集経験がなくてもプロフェッショナルで高品質なコンテンツを制作できます。

HeyGenは、ビデオのブランドコンプライアンスを確保するためにどのようなカスタマイズオプションを提供していますか？

HeyGenは、ロゴ、ブランドカラー、特定のビジュアルガイドラインを組み込む能力を含む、ブランドコンプライアンスのための強力なカスタマイズ機能を提供します。これにより、すべてのコンプライアンスビデオが一貫したブランドアイデンティティを維持し、信頼と認識を高めます。

HeyGenは、コンプライアンスコンテンツのためのキャプションや字幕などのビデオアクセシビリティ機能をサポートしていますか？

はい、HeyGenはAIキャプションと字幕を自動生成し、ビデオのアクセシビリティを大幅に向上させ、コンプライアンス研修がより広い視聴者に届くようにします。この機能は、明確なコミュニケーションとアクセシビリティ基準の遵守に不可欠です。

HeyGenは、コンプライアンスビデオのプロフェッショナルな編集と品質の高い制作をどのように支援しますか？

HeyGenのプラットフォームは、テキストベースのビデオエディターを提供することでプロフェッショナルな編集を効率化し、鮮明なビジュアルと明確な音声を保証します。また、ボイスオーバーを簡単に追加し、さまざまなツールを活用して、すべてのコンプライアンスビデオの高品質な制作基準を達成できます。