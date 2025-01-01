ブランド資産使用ビデオを簡単に作成
HeyGenの強力なブランディングコントロールを活用して、すべてのプラットフォームで一貫したビジュアルアイデンティティを持つブランドに沿ったビデオを簡単に制作します。
クリエイティブチームやブランドマネージャー向けに、すべてのプラットフォームで強力な「ビジュアルアイデンティティ」を強化する「ブランドに沿ったビデオ」の作成を示す1.5分間のチュートリアルを開発してください。ビデオはダイナミックで魅力的なビジュアルスタイルを採用し、効果的なブランド適用の例を示し、「スクリプトからのテキストビデオ」による正確なメッセージングとトーンで現代的なナレーションを提供します。
小規模ビジネスオーナーやブランドストラテジスト向けに、HeyGen内での「ブランドキット」の設定と利用方法を案内する2分間の指導ビデオを作成してください。教育的でステップバイステップのビジュアルアプローチを採用し、明確なグラフィックと落ち着いた説明的なナレーションを使用します。HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」を使用して、すべてのビデオがブランドを反映するように、持続的な「ロゴウォーターマーク」を簡単に追加する方法を示してください。
ソーシャルメディアマネージャーやデジタルマーケター向けに、さまざまな「ソーシャルメディア」プラットフォームで「一貫したブランディング」を達成することに焦点を当てた1分間のクイックガイドを生成してください。ビジュアルスタイルはテンポが速くモダンで、短編コンテンツに最適化されたクイックカットを使用し、パンチの効いた簡潔なオーディオトラックで補完します。HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能を強調し、異なるプラットフォーム仕様にブランド資産の使用を簡単に適応させることを示してください。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてすべてのビデオコンテンツで一貫したブランディングを維持するのに役立ちますか？
HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴウォーターマークのアップロード、カスタムカラーパレットの定義、特定のフォントの選択を可能にします。これにより、すべてのビデオが確立されたブランドガイドラインに完全に一致することを保証します。このビジュアルアイデンティティへのコミットメントは、一貫したブランディングを簡単に実現します。
HeyGenのブランドテンプレートは、ブランドに沿ったビデオ制作を加速できますか？
もちろんです。HeyGenは、クリエイティブプロセスを効率化するために設計された多様なブランドテンプレートを提供しています。これらのテンプレートは、ブランド資産使用ビデオを迅速に作成するのに役立ち、YouTubeやソーシャルメディアなどのプラットフォームで一貫してブランドに沿ったコンテンツを確保します。
HeyGenを使用してビデオに統合できるブランド資産の種類は何ですか？
HeyGenを使用すると、カスタムロゴウォーターマークや特定のカラーパレットなどの主要なブランド資産をビデオにシームレスに統合できます。これにより、すべてのビデオコンテンツが正確なビジュアルアイデンティティを反映し、全体的なブランドキットを強化します。
HeyGenは、ブランドガイドラインを維持しながらAIアバターを使用したビデオの作成をどのようにサポートしますか？
HeyGenの強力なAIアバターは、ブランドガイドラインを厳守しながら、ブランドに沿ったビデオにシームレスに統合できます。AIアバターをカスタムロゴ、フォント、カラーパレットと組み合わせて、すべてのチャンネルで視覚的一貫性とプロフェッショナリズムを維持するブランドに沿ったビデオを作成できます。