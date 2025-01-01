AIでブランドアセット概要ビデオを作成
ブランドの一貫性を確保し、強力なブランディングコントロールでインパクトのあるブランドアセット概要ビデオを簡単に作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新入社員や外部パートナーを対象にした60秒のプロモーションビデオを作成し、ブランドアイデンティティの包括的な概要を提供します。このビデオは、魅力的なビジュアルと温かくモチベーショナルなオーディオスタイルを通じて、ブランドストーリーと価値を示すインスピレーションを与えるものであるべきです。HeyGenの「AIアバター」を利用して、重要なメッセージを一貫して提示し、「メディアライブラリ/ストックサポート」から関連コンテンツを取り入れてビジュアルストーリーを豊かにします。
コンテンツクリエイターやソーシャルメディアマネージャー向けに、主要なロゴの正しい使用法を詳細に説明する30秒の説明ビデオを制作します。このビデオは、シンプルなアニメーションと直接的で励みになるオーディオトーンを用いた明確なステップバイステップのビジュアルスタイルを採用します。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」を使用して、効率的にナラティブを構築し、「字幕/キャプション」を組み込んでアクセシビリティを確保します。
マーケティングリーダーシップやブランドマネージャーを対象にした45秒の説得力のあるビデオを想像し、すべてのプラットフォームで一貫したブランドビデオコンテンツの重要性を訴えます。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでインパクトのあるもので、成功した実装例を示し、権威ある自信に満ちたオーディオデリバリーと組み合わせます。HeyGenが「アスペクト比のリサイズとエクスポート」などの機能を通じてビデオ制作を効率化し、ブランドアセットがどこでも完璧に見えるようにする方法を強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてブランドアセット概要ビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、視覚的アイデンティティを強化するブランドアセット概要ビデオを簡単に作成する力を提供します。カスタマイズ可能なブランドテンプレートとAIアバターを利用して、高品質でブランドに合ったビデオを一貫して制作し、すべてのビデオがブランドのガイドラインに完全に一致することを保証します。
HeyGenはどのような機能を提供してブランドに合ったビデオを確保しますか？
HeyGenは、カスタムロゴやブランドカラーを含む強力なブランディングコントロールを提供し、ビデオコンテンツが常にブランドに合ったものであることを保証します。AIアバターとカスタマイズ可能なブランドテンプレートは、すべてのプロモーションビデオで一貫した視覚的アイデンティティを維持し、ビデオ制作を効率化します。
HeyGenは全体的なビデオ制作プロセスを効率化できますか？
はい、HeyGenはAIアバターとAIボイスアクターを使用してテキストをビデオに変換することで、ビデオ制作プロセスを大幅に効率化します。私たちのプラットフォームはまた、AIキャプションジェネレーターを提供し、オンボーディングビデオや製品デモビデオなどのさまざまなビデオアセットの効率的な制作を可能にします。
HeyGenはどのような種類のブランドビデオコンテンツに最も効果的ですか？
HeyGenは、魅力的なプロモーションビデオ、情報豊富なオンボーディングビデオ、ダイナミックな製品デモビデオなど、多様なブランドビデオコンテンツの作成に非常に効果的です。一貫したブランドメッセージと視覚的魅力を必要とするあらゆるビデオアセットの制作を簡素化します。