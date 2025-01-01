国境通過指導ビデオを簡単に作成
複雑な輸入プロセスの指示や技術的なコンテンツを簡素化。HeyGenのAIアバターを使用して明確なマルチメディアビデオを作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
国際旅行者を対象に、禁止品目や国境通過時に必要な申告に関する主要なCBP規則を明確にする45秒の魅力的なガイドを開発してください。このビデオは、動的でシナリオベースのビジュアルと、権威あるが親しみやすい声を使用し、HeyGenの「AIアバター」を活用して情報を明確かつ記憶に残る形で提示します。
貿易コンプライアンスの専門家向けに、商品が国に入る際の製品分類の複雑さを詳述し、国際貿易におけるその重要な役割を強調する60秒の簡潔な説明ビデオを制作してください。プレゼンテーションは、プロフェッショナルなグラフィックスとデータビジュアライゼーションを使用し、正確で情報豊かなナレーションを提供し、HeyGenの「字幕/キャプション」によって複雑な詳細の完全な理解を確保します。
初めて国際的な国境を越える人々のために、国境通過プロセスをスムーズに準備し、ナビゲートするための一般的な指示を提供する30秒の安心感を与えるビデオをデザインしてください。ビジュアルの美学は穏やかでサポート的であり、シンプルで説明的なイメージを使用し、ガイドとなる明確な声と組み合わせ、HeyGenの「ボイスオーバー生成」を利用して役立つアドバイスを提供します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして国境通過指導ビデオの作成を簡素化できますか？
HeyGenは、国境通過や輸入プロセスの規制などのトピックに関する魅力的な指導ビデオを簡単に作成できます。HeyGenのテキストからビデオへの機能を利用して、スクリプトをプロフェッショナルなビデオに迅速に変換し、税関および国境保護ガイドラインに関心のある視聴者に明確なコミュニケーションを確保します。
HeyGenは私のCBPトレーニングコンテンツのプロフェッショナリズムを向上させることができますか？
もちろんです。HeyGenはAIアバター、カスタムブランディングコントロール、高品質のボイスオーバー生成を提供し、貿易分類やCTPATコンプライアンスのビデオがプロフェッショナルに見え、聞こえるようにします。これにより、すべてのマルチメディア指示に一貫性と信頼性のある外観を維持できます。
HeyGenは指導ビデオをアクセスしやすくするためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは、複雑な輸入プロセスや関税還付手続きの詳細を含むすべてのビデオに自動的に字幕とキャプションを生成することで、アクセスしやすさをサポートします。これにより、特定の規制に関係なく、重要な指示がより広い視聴者に理解されることを保証します。
HeyGenは国境通過以外のさまざまな種類の指導ビデオの作成に適していますか？
はい、HeyGenは、役員キャリア情報から規制に関する技術的なコンテンツまで、多様な指導ビデオの作成に非常に適しています。テンプレートやシーンを活用して、税関および国境保護や関連分野での教育ニーズに応じた魅力的なビデオを迅速に制作し、ビデオ作成プロセスを効率化します。