コンバージョンを促進するブーススタッフトレーニングビデオを作成

魅力的なオンライントレーニングモジュールでチームを強化しましょう。HeyGenのAIアバターを使用して、ビデオ制作を効率化し、リード生成スキルを向上させます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
経験豊富なスタッフを対象に、60秒のダイナミックなトレーニングビデオを作成し、販売スキルと効率的なリードの見極め技術を強化します。ビジュアルとオーディオスタイルはエネルギッシュで簡潔であり、スクリプトからのテキストをビデオに変換して、主要な販売戦術と異議処理を強調し、迅速な知識吸収を確保します。
サンプルプロンプト2
すべての展示ブーススタッフ向けに、製品の流暢さとブースで利用可能な技術とツールの効果的な使用を強調する45秒のマルチメディアコンテンツを制作します。このビデオは、製品の特徴とデジタルツールを明確に示すために、統合されたメディアライブラリ/ストックサポートを備えたモダンでクリーンなビジュアルスタイルを必要とし、権威あるがアクセスしやすい声で伴われます。
サンプルプロンプト3
すべてのブーススタッフ向けに、インタラクティブな演習と魅力的な会話のきっかけを取り入れた魅力的な2分間のトレーニングモジュールを設計し、エンゲージメントを高めます。ビジュアルとオーディオスタイルは活気に満ち、シナリオ駆動型であり、強力なナレーション生成を活用してさまざまなロールプレイング状況を語り、スタッフの参加を促します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ブーススタッフトレーニングビデオの作成方法

展示会チームに魅力的で一貫したトレーニングを提供しましょう。説得力のあるビデオを簡単に制作し、スタッフがリード生成や製品会話で優れた成果を上げることを確実にします。

1
Step 1
トレーニングスクリプトを作成
ブーススタッフ向けの主要なトレーニングポイントを概説し、製品流暢さ、リードの見極め、展示会のエチケットをカバーします。スクリプトを使用して、すべてのモジュールで一貫したメッセージを確保しながら、テキストをビデオに変換するコンテンツを生成します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
バーチャルインストラクターとしてAIアバターを選択し、トレーニングビデオにプロフェッショナルで魅力的なタッチを加えます。これにより、学習体験が個別化され、スタッフの集中力が維持されます。
3
Step 3
ビジュアルとオーディオの強化を追加
関連するビジュアル、背景音楽、明確なナレーション生成を使用してビデオを強化します。製品デモやロールプレイングシナリオを統合して、オンライントレーニングモジュールをよりインタラクティブで効果的にします。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして配布
トレーニングビデオが完成したら、さまざまなプラットフォームに合わせてアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用します。広く共有して、すべての展示ブーススタッフがブランドを効果的に代表し、リードを生成する準備が整っていることを確認します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ブーススタッフを動機付けし、力を与える

インスピレーションを与えるビデオでブーススタッフを動機付け、効果的なリード生成のための自信と熱意を育みます。

よくある質問

HeyGenを使って効果的なブーススタッフトレーニングビデオを作成する最も簡単な方法は何ですか？

HeyGenはAIアバターとスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、ブーススタッフ向けの高品質なトレーニングビデオの作成を簡素化します。これにより、チームをあらゆる展示会に備えさせ、販売スキルを向上させる魅力的なマルチメディアコンテンツを迅速に制作できます。

HeyGenは展示会のブーススタッフトレーニングコンテンツをどのように強化しますか？

HeyGenは、プロフェッショナルなナレーション生成やカスタマイズ可能なAIアバターを含む強力なマルチメディアコンテンツ機能でブーススタッフトレーニングを強化します。また、ブランドコントロールを組み込んで、展示ブーススタッフ向けのプロフェッショナルでインタラクティブなオンライントレーニングモジュールを作成できます。

HeyGenは展示会でのスタッフの製品流暢さとリード生成能力を向上させるのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenを使用すると、展示ブーススタッフの製品流暢さとリードの見極めスキルを向上させるために設計されたターゲットトレーニングビデオを作成できます。カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを利用して、会話のきっかけを練習し、全体的な販売スキルを向上させ、効果的にリードを生成するのに役立ちます。

HeyGenはどのようにしてブーススタッフトレーニングビデオが私たちのブランドアイデンティティを反映することを保証しますか？

HeyGenは広範なブランドコントロールを提供し、展示ブーススタッフ向けのトレーニングビデオにロゴやブランドカラーを直接統合することができます。また、豊富なメディアライブラリやさまざまなテンプレートを活用して、ブランドに完全に一致するプロフェッショナルなスタッフトレーニング体験を作成できます。