ボート安全トレーニングビデオを簡単に作成

高度なAIアバターを使用して、企業研修や公共意識向上のための魅力的なボート安全教育を制作。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
経験豊富なボート乗りや海事学生向けに、ボートの基本的な航行ルールを詳述した60秒のAIトレーニングビデオを制作してください。正確なアニメーション図を用いたプロフェッショナルなビジュアルスタイルと、権威あるが魅力的な音声トーンを採用し、AIアバターを統合して複雑な情報を明確に提示します。HeyGenのAIアバターは、一貫性と信頼性のある画面上の存在感を提供します。
サンプルプロンプト2
一般の人々や沿岸地域社会に向けて、重要なウォータースポーツの安全対策を強調した30秒の公共意識向上ビデオを開発してください。ビデオはダイナミックでアクション志向のビジュアルスタイルを採用し、真剣でありながら力強いトーンを持ち、明確な字幕を通じてアクセスしやすくします。HeyGenの効率的な字幕/キャプション機能を活用して、騒がしい環境でもすべての視聴者に重要な安全情報を届けましょう。
サンプルプロンプト3
企業研修やボート学校向けに、包括的な90秒のビデオを設計し、進んだシナリオをカバーするボート安全トレーニングビデオを効果的に作成します。ビジュアルの美学は洗練され、ブランド化されており、多様なシーンとプロフェッショナルなナレーターを取り入れ、HeyGenの多用途なテンプレートとシーンを使用して迅速かつ一貫したコンテンツ作成を強調します。このアプローチにより、高品質で標準化された教育コンテンツが保証されます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ボート安全トレーニングビデオの作成方法

AIを活用してコンテンツ作成を効率化し、視聴者の理解を深める魅力的で情報豊富なボート安全ビデオを制作。

1
Step 1
AIスポークスパーソンを選択
AIアバターを選んでAIスポークスパーソンとして設定します。ボート安全教育のスクリプトを入力し、AIがコンテンツを生き生きとさせます。
2
Step 2
ビジュアルとブランディングを適用
AIを活用したビデオテンプレートを使用して、ビデオのプロフェッショナリズムを向上させます。ブランドの色とロゴをブランディングコントロールで統合し、一貫したビジュアルアイデンティティを維持します。
3
Step 3
音声とキャプションを追加
自然な音声を生成して明確な伝達を行い、AIキャプションジェネレーターでアクセシビリティを向上させ、必要に応じてコンテンツを複数の言語に自動翻訳します。
4
Step 4
魅力的なビデオをエクスポート
アスペクト比のリサイズを利用して、どのプラットフォームでも最適化されたボート安全ビデオを作成します。完成した魅力的なビデオをエクスポートして、視聴者に効果的にリーチし、教育します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なボート安全ルールを明確化

複雑な航行ルールやウォータースポーツの安全対策を、理解しやすいAIトレーニングビデオに簡素化し、公共の安全意識を高めます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして効果的なボート安全トレーニングビデオの作成を支援しますか？

HeyGenは、AIを活用したビデオテンプレートと直感的なテキストからビデオへのインターフェースを使用して、魅力的なボート安全トレーニングビデオを迅速に作成することを可能にします。スクリプトを簡単に洗練された教育コンテンツに変換し、効果的に教育します。

AIアバターを使用してボート安全教育を提供できますか？

はい、HeyGenはリアルなAIアバターをスポークスパーソンとして統合し、プロフェッショナルで影響力のあるボート安全教育メッセージを提供することができます。これらのAIスポークスパーソンは、複雑なトピックを明確かつ一貫して提示します。

HeyGenにはボート安全コンテンツの多様な言語ニーズをサポートする機能がありますか？

HeyGenは、複数の言語で自然な音声を提供し、AIキャプションジェネレーターを使用して、ボート安全ビデオが多様な視聴者にアクセスしやすく理解しやすいものになるようにすることで、グローバルなリーチをサポートします。これにより、重要な情報を世界中に効果的に届けることができます。

HeyGenはボート安全ビデオの一貫したブランディングをサポートするツールを提供していますか？

もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールとカスタマイズ可能なAIを活用したビデオテンプレートを提供し、企業研修や公共意識向上キャンペーンのためのすべてのボート安全ビデオで一貫した外観と感触を維持することができます。教育コンテンツがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。