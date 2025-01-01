取締役会更新ビデオを簡単に作成
プロフェッショナルなナレーション生成で会議管理を効率化し、デジタル体験を向上させ、明確で簡潔な更新を提供します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
エグゼクティブアシスタントや会議の主催者向けに、オンライン取締役会の効果的な更新を準備するためのベストプラクティスを紹介する90秒の指導ビデオを開発してください。ビジュアルとオーディオのスタイルはクリーンで直接的で、フォローしやすく、画面上のテキストハイライトを使用して重要なステップを強調します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能が、バーチャル会議のための魅力的なコンテンツの作成をどのように効率化するかを示します。
企業ガバナンスチームやコンプライアンスオフィサー向けに、ADA準拠の取締役会更新を作成する重要性と容易さを詳述する2分間の情報ビデオを作成してください。ビジュアルとオーディオのスタイルはフォーマルで非常に情報豊かで、明確な画面上のテキストとプロフェッショナルなナレーションを特徴とします。HeyGenの字幕/キャプション機能が、特に詳細な取締役会のコミュニケーションを扱う際に、すべての視聴者に対してアクセシビリティと明確さをどのように保証するかを強調します。
企業コミュニケーションおよびC-suiteメンバー向けに、ブランド化された取締役会更新ビデオを使用して外部の利害関係者に魅力的なデジタル体験を作成する方法を示す45秒のダイナミックなビデオを設計してください。ビジュアルとオーディオのスタイルは活気に満ちたプロフェッショナルなもので、企業のブランド要素と自信に満ちたAIアバターを組み込んでいます。HeyGenのAIアバターがどのように一貫した洗練された存在感を提供し、これらの重要なデジタル体験の視覚的魅力を高めるかを強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルな取締役会更新ビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、テキストをAIアバターとナレーション生成を用いた魅力的なプレゼンテーションに変えることで、影響力のある取締役会更新ビデオを作成する力を与えます。このデジタル体験はコミュニケーションを強化し、複雑なビデオ録画セットアップなしで重要なメッセージをプロフェッショナルに届けることを保証します。
HeyGenはオンライン取締役会ビデオのADA準拠を保証できますか？
はい、HeyGenはオンライン取締役会ビデオのために正確な字幕とキャプションを自動生成することでADA準拠をサポートします。この重要な機能は、すべての視聴者に対するアクセシビリティを保証し、ビデオ録画の理解とリーチを向上させます。
HeyGenはバーチャル会議のためのビデオ制作をどのように効率化しますか？
HeyGenは、テキストからビデオへの生成機能を備えたバーチャル会議のためのビデオ制作を効率化し、会議の要約やPowerPointコンテンツを迅速にダイナミックなビデオに変えることができます。テンプレートやメディアライブラリを活用して、広範なオーディオやビデオ編集スキルを必要とせずに魅力的な更新を効率的に作成できます。
HeyGenを使用して取締役会のビデオ録画をブランド化することは可能ですか？
もちろんです。HeyGenは、取締役会のビデオ録画のデジタル体験をカスタマイズするための強力なブランディングコントロールを提供します。会社のロゴやブランドカラーを簡単に適用して、一貫性を確保し、すべてのビデオコミュニケーションで企業のアイデンティティを強化できます。