AIの力で取締役会ガバナンストレーニングビデオを作成

取締役会メンバー向けの魅力的なトレーニングビデオをデザイン。AIを活用してプロフェッショナルなナレーションを簡単に生成し、オンデマンド学習を実現します。

167/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存の取締役会メンバーと企業ガバナンスポリシーチーム向けに、取締役会運営のベストプラクティスを詳述した60秒の情報セグメントを作成してください。このビデオは、リアルなAIアバターを使用して複雑な情報をプロフェッショナルな信頼性で伝える、権威ある直接的なビジュアルとオーディオスタイルを採用します。
サンプルプロンプト2
非営利団体の取締役会メンバー向けに、非営利ガバナンスのユニークな側面とトレーニングビデオの利点を強調した30秒のダイナミックな説明ビデオを開発してください。ビジュアルスタイルはフレンドリーでエネルギッシュにし、HeyGenのライブラリからさまざまなテンプレートとシーンを利用して視聴者の興味を維持し、明るい声のナレーションで補完します。
サンプルプロンプト3
AIビデオジェネレーターを使用して効率的に取締役会ガバナンストレーニングビデオを作成しようとする組織を対象とした、洗練された50秒のプロモーションビデオを想像してください。ビジュアルとオーディオスタイルは現代的でインパクトのあるもので、決定者に響く高品質なナレーション生成と鮮明な画面上のテキストを通じて迅速なコンテンツ作成能力を示します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

取締役会ガバナンストレーニングビデオの作成方法

AIを活用して魅力的で明確な取締役会ガバナンストレーニングビデオを作成します。直感的なプラットフォームを使用して、複雑なトピックを魅力的なオンデマンド学習体験に変換します。

1
Step 1
トレーニングスクリプトを貼り付ける
取締役会ガバナンストレーニングビデオのコンテンツをプラットフォームに迅速に入力します。スクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、テキストをダイナミックなビデオフレームワークに効率的に変換します。
2
Step 2
AIアバターを選択する
トレーニングの顔となるプロフェッショナルなAIアバターの多様な選択肢から選びます。これらのバーチャルプレゼンターは、取締役会メンバー向けのコンテンツのプロフェッショナリズムを高めます。
3
Step 3
ナレーションを生成する
スクリプトから直接自然な音声のナレーションを自動生成します。重要な企業ガバナンスポリシー情報を明確かつ正確に伝えます。
4
Step 4
最終ビデオをエクスポートする
トレーニングビデオを完成させ、アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、あらゆるプラットフォームに対応できるように準備します。プロフェッショナルなオンデマンド学習体験を提供します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なガバナンスポリシーを明確化

.

複雑な企業ガバナンスポリシーを、すべての取締役会メンバーにとって明確で理解しやすいトレーニングビデオに変換します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な取締役会ガバナンストレーニングビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは高度なAIを活用して、プロフェッショナルな取締役会ガバナンストレーニングビデオの作成プロセスを簡素化します。スクリプトをリアルなAIアバターと魅力的なナレーションを備えたダイナミックなコンテンツに変換し、取締役会メンバーが効果的なオンデマンド学習を受けられるようにします。

HeyGenは取締役会ガバナンスビデオメーカーにどのような機能を提供しますか？

AIビデオジェネレーターとして、HeyGenはスクリプトからのテキストビデオ、カスタマイズ可能なAIアバター、自動字幕/キャプションなどの強力な機能を提供します。これにより、組織は高品質な企業ガバナンスポリシーと取締役会運営トレーニングビデオを効率的に制作できます。

HeyGenを使用して取締役会ガバナンストレーニングビデオの外観をカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenはトレーニングビデオの広範なカスタマイズを可能にし、ロゴやブランドカラーをシームレスに組み込むブランディングコントロールを提供します。多様なテンプレートとシーンを活用して、コンテンツが取締役会メンバーや役員に響くようにします。

HeyGenはトレーニングビデオを視聴する取締役会メンバーのアクセシビリティをどのように確保しますか？

HeyGenは自動字幕/キャプション生成と明確なナレーション生成を通じて、すべての取締役会メンバーのアクセシビリティを向上させます。これにより、非営利ガバナンスや企業ガバナンスポリシーに関する重要な情報が誰にでも理解しやすく、包括的になります。