AIで簡単に図面読解ビデオを作成
AIアバターを使用した魅力的なビデオチュートリアルで、技術図面のトレーニングを効率化し、理解を深めましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
経験豊富な技術者を対象に、複雑なAutoCAD図面の解釈を迅速に復習するための1.5分間の高度な図面読解ビデオを作成してください。ビデオはHeyGenのテンプレートとシーンを使用して動的なビジュアル説明を行い、視聴者を複雑なセクションに導く明確なナレーション生成を強化し、権威ある詳細な音声スタイルを維持します。
新入社員のための実用的な図面解釈トレーニングを目的とした2分間の実践的で魅力的なビデオチュートリアルを制作してください。ビデオはHeyGenの字幕/キャプションを活用して、さまざまな学習スタイルに対するアクセシビリティと理解を向上させ、メディアライブラリ/ストックサポートから関連するビジュアルを統合して主要なコンポーネントを示し、問題解決のビジュアルと音声スタイルを採用します。
AIツールをワークフローで使用する建築家やデザイナー向けに、Revit図面の高度な原則を示す1.5分間のAIトレーニングビデオを設計してください。このビデオはHeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、さまざまなプラットフォームに最適化されたプレゼンテーションを行い、AIアバターをプレゼンターとして起用し、現代的なステップバイステップの指導ビジュアルと音声スタイルを全体にわたって維持します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenのAIツールは技術トレーニングビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、テキストをプロフェッショナルなAIトレーニングビデオに簡単に変換できるようにし、AIアバターとテキストからビデオへの生成機能を活用して、図面読解のようなテーマのプロセスを効率化します。
HeyGenは魅力的な図面読解ビデオチュートリアルを迅速に作成するためのテンプレートを提供していますか？
はい、HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを提供しており、複雑な技術図面や図面読解の概念を説明するのに最適な魅力的なビデオチュートリアルを迅速に制作できます。
HeyGenは新入社員のトレーニング効率を向上させるためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは、自動キャプション、AIスポークスパーソン、強力なブランディングコントロールを備えており、さまざまな部門の新入社員に対して一貫性のある効果的なトレーニングビデオを提供します。
HeyGenはAI生成コンテンツのプロフェッショナルな品質をどのように保証しますか？
HeyGenは、リアルなAIアバター、高品質のナレーション生成、自動生成された字幕を通じてプロフェッショナルな品質を保証し、アスペクト比のリサイズや柔軟なエクスポートオプションも提供しています。