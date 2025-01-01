AIで簡単に図面読解ビデオを作成

AIアバターを使用した魅力的なビデオチュートリアルで、技術図面のトレーニングを効率化し、理解を深めましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
経験豊富な技術者を対象に、複雑なAutoCAD図面の解釈を迅速に復習するための1.5分間の高度な図面読解ビデオを作成してください。ビデオはHeyGenのテンプレートとシーンを使用して動的なビジュアル説明を行い、視聴者を複雑なセクションに導く明確なナレーション生成を強化し、権威ある詳細な音声スタイルを維持します。
サンプルプロンプト2
新入社員のための実用的な図面解釈トレーニングを目的とした2分間の実践的で魅力的なビデオチュートリアルを制作してください。ビデオはHeyGenの字幕/キャプションを活用して、さまざまな学習スタイルに対するアクセシビリティと理解を向上させ、メディアライブラリ/ストックサポートから関連するビジュアルを統合して主要なコンポーネントを示し、問題解決のビジュアルと音声スタイルを採用します。
サンプルプロンプト3
AIツールをワークフローで使用する建築家やデザイナー向けに、Revit図面の高度な原則を示す1.5分間のAIトレーニングビデオを設計してください。このビデオはHeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、さまざまなプラットフォームに最適化されたプレゼンテーションを行い、AIアバターをプレゼンターとして起用し、現代的なステップバイステップの指導ビジュアルと音声スタイルを全体にわたって維持します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

図面読解ビデオの作成方法

複雑な技術図面をAIを使って迅速に明確で魅力的なビデオチュートリアルに変換し、新入社員のトレーニングや顧客サポートの向上に最適です。

1
Step 1
図面読解スクリプトを作成
図面読解の詳細な説明を書き始めます。HeyGenのスクリプトからビデオへの機能を利用して、ナレーションと初期シーンを自動生成し、指導ビデオの基盤を築きます。
2
Step 2
魅力的なビジュアルテンプレートを選択
技術トレーニングに適したプロフェッショナルな図面読解ビデオテンプレートをライブラリから選択します。これらのテンプレートは構造化されたフレームワークを提供し、シーンを簡単に配置し、技術図面、AutoCAD、Revitファイルのビジュアル例を組み込むことができます。
3
Step 3
AIアバターとビジュアルエイドを追加
AIアバターを追加して図面読解ガイドをナレーションし、明確さを高めます。また、メディアライブラリから特定の図面や技術イラストを統合し、AIスポークスパーソンが説明する際に重要な概念を視覚的に示します。
4
Step 4
キャプションを適用しエクスポート
自動キャプションを適用してビデオのアクセシビリティと理解を確保します。図面読解チュートリアルが完成し、磨かれたら、希望のアスペクト比でエクスポートし、チームやクライアントと共有する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

トレーニングのエンゲージメントと記憶を向上

AIを活用した魅力的なビデオチュートリアルを利用して、トレーニーのエンゲージメントを大幅に向上させ、技術スキルの長期的な知識保持を改善します。

よくある質問

HeyGenのAIツールは技術トレーニングビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、テキストをプロフェッショナルなAIトレーニングビデオに簡単に変換できるようにし、AIアバターとテキストからビデオへの生成機能を活用して、図面読解のようなテーマのプロセスを効率化します。

HeyGenは魅力的な図面読解ビデオチュートリアルを迅速に作成するためのテンプレートを提供していますか？

はい、HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを提供しており、複雑な技術図面や図面読解の概念を説明するのに最適な魅力的なビデオチュートリアルを迅速に制作できます。

HeyGenは新入社員のトレーニング効率を向上させるためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは、自動キャプション、AIスポークスパーソン、強力なブランディングコントロールを備えており、さまざまな部門の新入社員に対して一貫性のある効果的なトレーニングビデオを提供します。

HeyGenはAI生成コンテンツのプロフェッショナルな品質をどのように保証しますか？

HeyGenは、リアルなAIアバター、高品質のナレーション生成、自動生成された字幕を通じてプロフェッショナルな品質を保証し、アスペクト比のリサイズや柔軟なエクスポートオプションも提供しています。