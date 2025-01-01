AI効率で請求ワークフロービデオを作成
HeyGenのスクリプトからのテキストビデオを活用し、複雑な請求プロセスを簡素化し、明確で魅力的なビデオでトレーニングを強化します。
新しい会計チームメンバー向けに、月次決算手続きをステップバイステップで説明する2分間の会計ワークフロービデオを作成します。この教育ビデオは、各段階を説明する親しみやすいAIアバターを特徴とし、理解を助けるために明確な字幕を付け、HeyGenのAIアバターと字幕生成機能を活用します。
マーケティングおよびオペレーションチーム向けに、さまざまな内部支払いプロセス用のビデオテンプレートを迅速にカスタマイズする方法を説明する60秒の指導ビデオを制作します。このビデオは、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからのブランド要素とストック映像を取り入れ、テンプレートとシーンを使用した一貫したコミュニケーションの効率性を示す、ダイナミックで視覚的に魅力的なスタイルを持っています。
内部ITチーム向けに、新しいワークフロー自動化ツールの導入を強調する1分間のAIトレーニングビデオを設計します。この情報豊かでクリーンなビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、迅速なコンテンツ生成を行い、技術情報をさまざまなプラットフォームでアクセス可能かつプロフェッショナルに提示するために、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、主要な更新と機能を迅速に伝えます。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして請求ワークフロービデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenはAIアバターとテキストからビデオへの技術を使用して、プロフェッショナルな請求ワークフロービデオを迅速に生成することを可能にします。複雑な請求プロセスを明確なビデオウォークスルーに変換し、効果的なチームトレーニングとドキュメンテーションを実現します。
HeyGenはワークフロービデオ作成のためにどのようなAI機能を提供していますか？
HeyGenは、テキストスクリプトを魅力的なワークフロービデオに変える高度なAIアバターとAI音声を提供します。この無料のテキストからビデオへのジェネレーターは、カメラや俳優を必要とせずに高品質のAIトレーニングビデオの制作を簡素化します。
HeyGenでワークフロービデオの外観をカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは、ロゴや色を含むブランドコントロールでビデオテンプレートをカスタマイズし、一貫性を確保することができます。ブランド化されたシーンを簡単に追加し、さまざまなプラットフォームに合わせたアスペクト比のリサイズツールを利用できます。
HeyGenは支払いプロセスの自動化ワークフロービデオの作成をどのように効率化しますか？
HeyGenはAIを活用して迅速な生成を行い、自動化ワークフロービデオのコンテンツ作成を効率化します。プロフェッショナルなビデオウォークスルーで支払いプロセスやその他の会計ワークフロービデオを効率的にドキュメント化し、ワークフロー自動化の取り組みを強化します。