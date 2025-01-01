AIで入札指導ビデオを作成

リアルなAIアバターを活用して、明確で魅力的なトレーニングコンテンツを提供し、チームを引き込む動的な入札指導ビデオを作成します。

サンプルプロンプト1
経験豊富な入札管理者向けに、入札提出を最適化するための高度な戦略を示す60秒の入札管理トレーニングモジュールを構築します。このビデオは、動的な画面録画とデータビジュアライゼーションを組み合わせ、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を利用して、正確で権威ある説明を明確で簡潔なナレーションでサポートします。
サンプルプロンプト2
小規模ビジネスオーナーやフリーランスの契約者向けに、入札フォームを効率的に作成する方法を説明する30秒のパンチの効いたチュートリアルビデオを作成します。HeyGenの字幕/キャプションを通じて重要な情報が簡単に理解できるように、活気あるオンスクリーングラフィックとアップビートなバックグラウンドトラックを備えた魅力的でテンポの速いビジュアルスタイルが必要です。
サンプルプロンプト3
経営幹部や意思決定者向けに、入札プロセスにAIを統合する戦略的利点を紹介する洗練された1分間のAIトレーニングビデオを開発します。この制作には、モダンで洗練されたグラフィックとシームレスなトランジションが求められ、HeyGenのプロフェッショナルなボイスオーバー生成によって、未来の可能性について説得力のあるナラティブを伝えます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

入札指導ビデオの作成方法

プロフェッショナルなAI駆動の入札指導ビデオを迅速に生成し、チームの理解と関与を高める包括的な入札管理トレーニングを提供します。

1
Step 1
トレーニングスクリプトを貼り付ける
入札指導ビデオの詳細なスクリプトを入力または貼り付けることから始めます。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能が、テキストを瞬時に動的なビデオの基盤に変えます。
2
Step 2
AIスポークスパーソンを選択する
AIトレーニングビデオのエンゲージメントを高めるために、入札指導を提示するAIアバターを選択します。多様なリアルなデジタルヒューマンのライブラリから選んで、コンテンツを提供します。
3
Step 3
ブランドに合わせてカスタマイズする
カスタムシーン、ブランドカラー、ロゴでビデオを調整します。HeyGenのブランディングコントロールを使用して、入札管理トレーニングコンテンツが会社のアイデンティティに完全に一致するようにします。
4
Step 4
ボイスオーバーとキャプションを生成する
高品質のボイスオーバー生成と自動字幕でプロフェッショナルなAI駆動の指導ビデオを完成させ、入札の基本を効果的に伝える準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な指示を簡素化

複雑な入札手続きを明確で簡潔で視覚的に魅力的なAI駆動のビデオに変換し、学習を容易にします。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして効率的に入札指導ビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、AI駆動の効率性を活用して、テキストを魅力的なAI駆動の指導ビデオに変換することで、入札指導ビデオを作成するのを支援します。リアルなAIアバターとスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を利用して、トレーニングコンテンツの制作を効率化します。

HeyGenは私たちのブランドのアイデンティティに合わせてAIトレーニングビデオをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは、AIトレーニングビデオをブランドに完全に合わせてカスタマイズすることができます。ロゴや色のための強力なブランディングコントロールとシーンのカスタマイズ機能を備えており、入札管理トレーニングコンテンツをプロフェッショナルに見せることができます。

HeyGenは入札管理トレーニングビデオを強化するためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは、高品質のボイスオーバーや自動キャプションなど、入札管理トレーニングを強化するための包括的な機能を提供しています。また、AIスポークスパーソンを活用して、入札の基本のような複雑なトピックを理解しやすくするために、明確で魅力的な指示を提供します。

入札管理のための包括的なAIトレーニングビデオを簡単に生成できますか？

はい、HeyGenは包括的なAIトレーニングビデオを非常に簡単に生成できます。私たちのプラットフォームは、無料のテキストからビデオへのジェネレーターとして機能し、魅力的なコンテンツを迅速に制作し、すべての入札管理トレーニングニーズのためのビデオライブラリを構築することも可能です。