バイアス削減研修ビデオを簡単に作成
カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを使用して、魅力的な無意識のバイアス研修ビデオを迅速に開発し、HRコンプライアンス研修を効率化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
中堅管理職を対象とした1分間の研修ビデオを開発し、HRコンプライアンス研修の一環として、チームの相互作用における微妙なバイアスを示します。動的なテンプレートとシーンを利用して「ビフォー」と「アフター」のシナリオを示し、視覚的なストーリーテリングを効果的に行います。明確な字幕を含めて、アクセシビリティを向上させ、重要なポイントを強調します。
全社員を対象とした45秒のマイクロラーニングビデオを作成し、継続的な多様性と包括性の取り組みの一環として、迅速に消費できるように設計します。ビデオは現代的でインパクトのあるビジュアルスタイルを採用し、カスタマイズ可能なシーンを活用して、バイアスを軽減するための実行可能な1つのヒントを提供し、スクリプトからのテキストをビデオに変換して迅速に制作します。
HRおよび研修開発の専門家を対象とした包括的な2分間のビデオを制作し、HeyGenの既製テンプレートを使用してバイアス削減研修ビデオを効果的に作成する方法を示します。ビジュアルとオーディオのスタイルは指導的で洗練されており、メディアライブラリ/ストックサポートからのさまざまな例を取り入れて、ビデオ作成のベストプラクティスを示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なバイアス削減研修ビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、先進的なAIアバターを使用して、魅力的なバイアス削減研修ビデオを簡単に作成できるようにします。スクリプトを洗練されたビデオに変換し、メッセージを効果的に伝えます。
HeyGenは無意識のバイアス研修ビデオのテンプレートを提供していますか？
はい、HeyGenは無意識のバイアス研修ビデオ専用の既製テンプレートとカスタマイズ可能なシーンを提供しており、コンテンツ作成プロセスを効率化します。これらのテンプレートは、インパクトのあるマイクロラーニングモジュールの迅速な開発を可能にします。
HeyGenはアクセシブルな研修コンテンツのためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは、自動字幕と多言語ナレーションを通じて研修コンテンツのアクセシビリティを確保し、包括的な多様性と包括性の取り組みをサポートします。これにより、多様なオーディエンスに広く理解されることが可能になります。
HeyGenの研修ビデオのブランディングをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供しており、会社のロゴやカラーをすべての研修ビデオに統合できます。これにより、HRコンプライアンス研修や社員オンボーディング資料に一貫性のあるプロフェッショナルな外観を確保します。