BIツールトレーニングビデオを作成して、魅力的で教育的なコンテンツを提供
HeyGenのAIアバターを活用して、インタラクティブなビジュアルレポートを簡単に作成し、理解を深めましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
Power BI Desktopのインストールに慣れているユーザー向けに、Power Queryを使用したデータの変換、クリーニング、整形の重要なプロセスに焦点を当てた90秒の指導ビデオを開発してください。このビデオは、画面録画と時折のハイライトを組み合わせた魅力的なビジュアルスタイルを採用し、自信に満ちた励ましの声で、複雑なデータ準備を理解しやすいセグメントに分解します。
中級のPower BIユーザーを対象に、ビジュアルを構築し、インタラクティブなビジュアルレポートを作成することに熱心なユーザー向けの2分間の情報ビデオを設計してください。ビジュアルプレゼンテーションはダイナミックで、さまざまなチャートタイプやダッシュボードレイアウトを紹介し、HeyGenのAIアバターを使用してプロフェッショナルで熱意のあるトーンで視聴者を効果的にビジュアライゼーションプロセスに導きます。
中級ユーザー向けに、Power BIサービスにレポートを公開し、同僚と効率的にレポートアクセスを共有するプロセスを示す1.5分のモダンなビデオを制作してください。ビデオの美学は洗練されて情報豊かで、共有オプションの明確なデモンストレーションを特徴とし、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、最大のインパクトと明確さを持つコンテンツを構築します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはPower BI Desktopの技術トレーニングビデオ作成プロセスをどのように効率化できますか？
HeyGenはAIアバターとスクリプトからのテキストビデオを活用して、Power BI Desktopのインストールやデータソースへの接続のステップを効率的に示すことで、強力なトレーニングビデオの作成を簡素化します。これにより、複雑なビデオ編集なしで高品質なコンテンツを迅速に制作できます。
HeyGenはPower BIでのビジュアルレポート作成を示す魅力的なトレーニングビデオを制作するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenはAIアバターと音声生成を使用して、Power BIでインタラクティブなビジュアルレポートを作成する方法を示すダイナミックなトレーニングビデオを制作することができます。テンプレートを利用し、字幕を追加して、視聴者のエンゲージメントと明確さを向上させることも可能です。
HeyGenのどの機能がPower BIトレーニングでの複雑なデータ変換とクリーニングの説明をサポートしますか？
HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能は、Power Queryを使用したデータ変換やExcelからのインポート時のデータクリーニングと整形などの複雑なプロセスを説明するのに最適です。AIアバターと明確な字幕を組み合わせることで、技術的な説明を正確で理解しやすいものにします。
HeyGenはPower BIトレーニングビデオを効果的に公開および共有するのにどのように役立ちますか？
HeyGenは、Power BIトレーニングビデオを公開する際に、企業のアイデンティティと一貫性を保つためのブランディングコントロールを提供します。また、アスペクト比のリサイズやさまざまなエクスポートオプションを利用して、共有するレポートがどのプラットフォームやPower BIサービスでも最適化されるようにします。