ベータテスト概要ビデオを簡単に作成
リモートユーザビリティビデオからの重要なユーザーフィードバックをキャプチャし、AI分析と自動字幕/キャプションを活用して迅速な洞察を得る。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
モバイルアプリ開発者とUXデザイナー向けに、90秒のリモートユーザビリティビデオを作成し、新しいアプリプロトタイプとのユーザーインタラクションに焦点を当てます。ユーザーセッションのシミュレーション画面録画を統合し、AIアバターによる洞察に満ちたコメントを提供し、HeyGenのAIアバターを活用してプロトタイプのパフォーマンスの理解を向上させます。
マーケティングチームとウェブ開発者向けに、45秒のユーザビリティビデオを作成し、新しいウェブサイト機能の初期ベータテストの結果を要約します。ユーザーのナビゲーションの魅力的なビジュアルカットと本物のトークアラウドオーディオスニペットを組み合わせ、HeyGenのモダンなテンプレートとシーンの中で、ウェブサイトに対する重要なユーザー体験とフィードバックを強調します。
機能開発チームとステークホルダー向けに、60秒のベータテスト概要を設計し、最近更新された製品モジュールに対するユーザーの感情を迅速に要約します。人間のようなAIアバターがカメラに直接向かって「セルフィービデオ」スタイルで話しかけ、生成された字幕/キャプションを使用して、すべての視聴者が明確に理解できるように重要なトピック検出の発見を説明します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは効果的なベータテスト概要ビデオの作成をどのように支援しますか？
HeyGenは、AIアバターとスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、魅力的なベータテスト概要ビデオを簡単に作成できるようにします。これにより、ウェブサイト、アプリ、またはプロトタイプに関するターゲットオーディエンスからのフィードバックをプロフェッショナルに提示できます。
HeyGenはユーザビリティビデオを強化するためにどのような技術的機能を提供しますか？
効果的なユーザビリティビデオのために、HeyGenは自動字幕/キャプションや多様な音声生成などの強力な機能を提供します。これらのツールは、生の画面録画やトークアラウドオーディオを明確で理解しやすいコンテンツに変換し、ユーザー体験を効果的に伝えるのに重要です。
HeyGenはベータテスト結果からのAI分析のプレゼンテーションをどのように強化しますか？
HeyGenは、ベータテストからの複雑なAI分析を効果的に伝えるプロフェッショナルなビデオを作成することができます。これには、重要なトピック検出や感情の洞察が含まれます。データ駆動型のレポートを魅力的な要約に変換するために、テキストビデオ機能を活用し、フィードバックを受け取り、ステークホルダーと発見を共有しやすくします。
HeyGenはリモートユーザビリティビデオのブランディングカスタマイズをサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、カスタムロゴやブランドカラーをすべてのリモートユーザビリティビデオに組み込むことができます。これにより、アプリやプロトタイプに関するフィードバックを提示するすべてのビデオが一貫したプロフェッショナルなブランドアイデンティティを維持します。