ベストプラクティス指導ビデオの作成: あなたのハウツーガイド

HeyGenのスクリプトからのテキストビデオを使用して、学生の関心を高め、学習目標を明確にする魅力的な指導ビデオの作成技術をマスターしましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーや人事マネージャー向けに、新入社員のオンボーディングのベストプラクティスを概説する45秒のトレーニングビデオを開発する方法を探ります。モダンでインフォグラフィックのようなビジュアルスタイルを採用し、アニメーショングラフィックとアップビートな背景音楽を使用します。HeyGenのテンプレートとシーン、スクリプトからのテキストビデオを活用して、計画と準備を効率化します。
サンプルプロンプト2
技術サポートチームやソフトウェアユーザー向けに、迅速なトラブルシューティング手順を詳述する30秒の簡潔な指導ビデオを制作します。画面録画と正確なテキストオーバーレイを特徴とするミニマリストで技術的なビジュアルスタイルを採用し、必須の字幕とキャプションを確保してアクセシビリティを向上させます。HeyGenの字幕/キャプションとメディアライブラリ/ストックサポートを利用して明確さを高めます。
サンプルプロンプト3
マーケティングプロフェッショナルやコンテンツクリエイター向けに、視聴者の注意を引く魅力的なビデオコンテンツを作成する戦略を紹介する60秒のインパクトのあるショートビデオをデザインします。ダイナミックで視覚的に豊かなストック映像を取り入れ、テンポの速いカットとエネルギッシュな音楽を使用し、魅力的なAIアバターをフィーチャーします。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートとアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォームに最適化します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ベストプラクティス指導ビデオの作成方法

効果的で魅力的な指導ビデオを作成し、ベストプラクティスを明確に伝え、視聴者の学習を最大化する技術をマスターしましょう。

1
Step 1
ベストプラクティスを概説する
伝えたいコアのベストプラクティスと学習目標を明確に定義することから始めましょう。効果的な計画と準備には、よく構成されたスクリプトが不可欠です。HeyGenのテキストビデオ機能を利用して、スクリプトを視覚的な物語に簡単に変換しましょう。
2
Step 2
魅力的なビジュアルを生成する
プロフェッショナルなビジュアルで指導ビデオを高め、視聴者に響くようにしましょう。HeyGenのAIアバターを活用して、情報を明確かつ魅力的に提示し、コンテンツが注目を集め、複雑な概念を簡素化することを確実にします。
3
Step 3
字幕を追加してアクセシビリティを向上させる
ベストプラクティスがすべての人にアクセス可能であることを確認するために、字幕とキャプションを統合します。HeyGenは簡単な字幕生成のための強力なツールを提供し、すべての視聴者の理解と包括性を大幅に向上させます。
4
Step 4
最適化されたビデオをエクスポートする
指導ビデオが完成したら、共有のために最適化します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートオプションを使用して、短くて簡潔なビデオがどのプラットフォームでも完璧にフォーマットされ、リーチとインパクトを最大化することを確実にします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なテーマを明確化

複雑なテーマを明確で簡潔な指導ビデオに変換し、すべての学習者にとって複雑な情報をアクセスしやすく、理解しやすくします。

よくある質問

HeyGenは効果的な指導ビデオの作成にどのように役立ちますか？

HeyGenはAIアバターとテキストビデオを使用して、プロフェッショナルな指導ビデオ、eラーニングコンテンツ、トレーニングビデオを迅速に作成することを可能にします。これにより、明確なコミュニケーションのためのベストプラクティス指導ビデオの開発プロセスが効率化されます。

HeyGenのどの機能が学習コンテンツでの学生の関心を高めますか？

HeyGenはダイナミックなAIアバターとカスタムナレーションを使用して、スクリプトを魅力的なビジュアルに変換し、学生の関心を高めます。学習目標を効果的に明確にする短くて簡潔なビデオを提供できます。

HeyGenはトレーニングビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenはAIアバターを使用してテキストを魅力的なコンテンツに変換し、複雑な計画と準備を排除することで、プロフェッショナルなトレーニングビデオの作成を簡素化します。その直感的なプラットフォームにより、誰でもビデオ生成が可能になります。

HeyGenを使用して自分のブランドに合わせたベストプラクティスビデオをカスタマイズできますか？

はい、HeyGenはロゴ、色、カスタムフォントを含む強力なブランディングコントロールで、ベストプラクティス指導ビデオを完全にカスタマイズすることができます。テンプレートを利用し、字幕を追加して、すべてのコンテンツで一貫性を保つことも可能です。