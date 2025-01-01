簡単に福利厚生概要ビデオを作成
HeyGenのテンプレートとシーンを使用して、新入社員のオンボーディングのための魅力的な福利厚生ビデオをカスタマイズ。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
「オープンエンロールメント」のために、すべての従業員向けに45秒の「福利厚生概要プレゼンテーションビデオ」を開発してください。エネルギッシュな「ゲームショー風のビデオ」スタイルを取り入れ、鮮やかなグラフィックスとクイックトランジションを使用して、HeyGenの「テンプレートとシーン」を効果的に活用し、複雑な福利厚生の選択をエキサイティングで理解しやすくします。
株式報酬に興味のある従業員向けに、30秒の「ストックプランビデオ」が必要です。RSUとオプションの「明確でクリエイティブな」説明を提供します。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで、アニメーション化されたインフォグラフィックを活用して複雑な金融概念を簡素化し、「字幕/キャプション」がシームレスに生成され、すべての視聴者に普遍的なアクセスと明確さを確保します。
既存のスタッフ向けに、あなたの会社の特典の全体的な利点を語る、魅力的な「手描き風」の75秒の「従業員福利厚生ビデオ」を想像してください。この「福利厚生概要」は、温かくサポート的なトーンを伝え、会話調の「ボイスオーバー生成」機能によって、広範な情報が個人的で吸収しやすいものに感じられるようにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして本当に魅力的な福利厚生概要ビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、AIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートを活用することで、視聴者を引き込む福利厚生概要ビデオを作成する力を提供します。プロフェッショナルなナレーションを簡単に追加し、ブランドを統合して、注目を集める魅力的な福利厚生プレゼンテーションビデオを制作できます。
HeyGenで福利厚生プレゼンテーションビデオのビジュアルスタイルとブランディングをカスタマイズできますか？
はい、HeyGenは福利厚生プレゼンテーションビデオのための広範なカスタマイズを提供します。会社のロゴやカラースキームを含むブランディングでテンプレートをカスタマイズできます。また、PowerPointテンプレートに似たコンテンツのインポートもサポートしており、一貫したブランドの外観を確保します。
HeyGenはオンデマンドの福利厚生オリエンテーションビデオで新入社員のオンボーディングをどのようにサポートしますか？
HeyGenは、オンデマンドの福利厚生オリエンテーションビデオを生成することで、新入社員のオンボーディングを効率化します。これにより、新しい従業員は必要なときにいつでも、健康プランビデオやストックプランビデオなどの重要な情報をカバーする包括的な従業員福利厚生ビデオに即座にアクセスできます。
HeyGenを使用して既存のビデオスクリプトから福利厚生ビデオを生成するプロセスはどのようなものですか？
HeyGenを使用すると、既存のビデオスクリプトをプロフェッショナルな福利厚生概要プレゼンテーションビデオに変換するのは簡単です。スクリプトを入力し、AIアバターの中から選択するだけで、HeyGenが自然なナレーションとビジュアルコンテンツを生成し、明確でクリエイティブなプレゼンテーションを効率的に制作します。