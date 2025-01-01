AIで福利厚生オリエンテーションビデオを作成
HRチームがAIを活用したテンプレートを使用して、コスト効率の高いオンボーディングプロセスのために魅力的な福利厚生オリエンテーションビデオを迅速に作成できるようにします。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
複雑な退職金制度や貯蓄プランを説明するために、ビデオストーリーテリングを活用した60秒の社員オンボーディングビデオを開発してください。ターゲットオーディエンスは、新入社員と福利厚生のリフレッシャーを求める既存のスタッフです。視覚スタイルはクリーンでインフォグラフィックを駆使し、スクリプトからのテキストをビデオに変換して正確でダイナミックなビジュアルを提供し、プロフェッショナルなナレーションを生成します。
社員の福利厚生に関連するユニークな企業文化の側面を強調し、潜在的な採用候補者を引き付け、新入社員を魅了する30秒の活気あるオリエンテーションビデオを制作してください。視覚と音声のスタイルは現代的でインスパイアリングであり、多様なAIアバターが理想的なシナリオで交流する様子を描き、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して会社の活気ある環境を紹介します。
HRチームが配布するための75秒の包括的な福利厚生オリエンテーションビデオを作成し、迅速なカスタマイズとすべての社員特典の明確なコミュニケーションを可能にします。視覚スタイルは整理されておりプロフェッショナルで、テンプレートとシーンを使用して情報を効果的に構造化し、字幕/キャプションを使用してさまざまな視聴環境でのアクセシビリティと明確さを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは新入社員向けの福利厚生オリエンテーションビデオの作成を効率化しますか？
はい、HeyGenのAIビデオジェネレーターは、HRチームがAIアバターとテキストからビデオへの機能を活用して魅力的な福利厚生オリエンテーションビデオを作成するプロセスを簡素化します。これにより、重要な情報の効率的なコミュニケーションが可能になり、新入社員のオンボーディングプロセスが効率化されます。
HeyGenが魅力的な社員オンボーディングビデオを作成するのに効果的な理由は何ですか？
HeyGenはAIを活用したテンプレートと強力なビデオカスタマイズオプションを提供し、独自の企業文化を反映した魅力的な社員オンボーディングビデオを簡単に制作できます。ブランドの外観と雰囲気でビデオをパーソナライズし、新入社員が初日からつながりを感じられるようにします。
HeyGenは福利厚生以外のさまざまなオリエンテーションビデオを生成できますか？
はい、HeyGenは多用途なAIビデオジェネレーターであり、一般的な会社概要、コンプライアンス研修、詳細なオンボーディングプロセスガイドを含むさまざまなオリエンテーションビデオを制作できます。ビデオストーリーテリング機能とAIアバターを活用して、すべての社員エンゲージメントニーズに対して明確で一貫したメッセージを届けます。
HRオンボーディングコンテンツを制作するためにHeyGenが提供するAI機能は何ですか？
HeyGenはリアルなAIアバター、自然なナレーション、テキストからビデオへの変換などの高度なAI機能を活用して、高品質なHRオンボーディングコンテンツを制作します。HRチームはAIを活用したテンプレートや自動字幕も利用でき、洗練された効果的な社員オンボーディングビデオを確保します。