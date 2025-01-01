帰属意識を高めるビデオを簡単に作成
HeyGenのリアルなAIアバターを使用して、影響力のある社会的包摂キャンペーンとHRダイバーシティトレーニングビデオを作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
コミュニティオーガナイザーや非営利団体向けに、成功したコミュニティビルディングイニシアチブと社会的包摂キャンペーンの影響を魅力的な物語で紹介する45秒のダイナミックなビデオを作成します。ビジュアルとオーディオスタイルは高揚感を与えるもので、暖かい色調のパレット、感動的な音楽、HeyGenのボイスオーバー生成機能で生成された本物の声を使用して、視聴者に深く共鳴します。
広報チーム向けに、複数の言語で多様なオーディエンスに届くアクセス可能なコンテンツを作成する重要性を強調する30秒の簡潔なマーケティングビデオを制作します。ビデオには現代的なグラフィックスとテンポの速い魅力的なリズムを取り入れます。HeyGenの自動生成字幕機能を利用して、すべての重要なメッセージが世界中で理解されるようにします。
教育者やチームリーダー向けに、多様な環境で包括的なマインドセットを育む方法を説明する90秒の教育ビデオを開発します。このビデオは情報提供と励ましを目的とし、説明的なアニメーションと落ち着いた権威あるナレーションを使用します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、詳細なトレーニングコンテンツを効率的に洗練されたビジュアル体験に変換します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして影響力のある帰属意識ビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターやAIボイスオーバーを含むAI駆動のツールを使用して、帰属意識ビデオを作成する力をユーザーに提供します。これにより、メッセージを人間味あふれるものにし、ポジティブな職場文化を育むことができます。
HeyGenはHRダイバーシティトレーニングのためにどのようなAIツールを提供していますか？
HeyGenは、HRダイバーシティトレーニングのための包括的なAIツールを提供し、魅力的なAIトレーニングビデオを作成することができます。ユーザーはAIアバター、AIボイスオーバー、複数言語での自動生成字幕を活用して、トレーニングをアクセスしやすく、影響力のあるものにします。
HeyGenは社会的包摂キャンペーンの開発を支援できますか？
もちろんです。HeyGenは、社会的包摂キャンペーンやコミュニティビルディングイニシアチブの開発に最適です。AIスポークスパーソンとテキストからビデオへの機能を使用して、多様なオーディエンスに共鳴し、包括的なマインドセットを促進する魅力的なコンテンツを効率的に作成できます。
HeyGenはどのようにして多様なオーディエンス向けのビデオのアクセス性を確保しますか？
HeyGenは、自動生成字幕や複数言語のサポートなどの機能を通じて、ビデオのアクセス性を優先しています。これらの機能により、ダイバーシティトレーニングビデオや帰属意識コンテンツが、より広範で多様なオーディエンスに効果的に届き、共鳴することを保証します。