行動健康トレーニングビデオを簡単に作成

AIアバターを使用してスクリプトから簡単に生成されるインパクトのある行動健康コンテンツでスタッフトレーニングを向上させましょう。

175/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
地域社会のメンバーを対象に、メンタルヘルスサービスの認知を高めるための45秒のアニメーションマーケティングビデオを作成してください。このビデオには、観客に直接語りかける思いやりのある親しみやすいAIアバターを登場させ、温かく励ましのトーンと柔らかい背景音楽を使用してください。HeyGenのAIアバターを活用して、メッセージを本物の形で伝えましょう。
サンプルプロンプト2
自殺予防の初期対応プロトコルを指導するための90秒のオンデマンドトレーニングビデオをフロントラインワーカー向けに制作してください。ビジュアルスタイルは直接的で情報提供的にし、シンプルなグラフィックと明確な箇条書きを使用し、真剣でありながらサポート的な声でのナレーションを付けてください。HeyGenの字幕/キャプションを組み込んで、すべての視聴者にアクセス可能にしてください。
サンプルプロンプト3
潜在的なクライアントを行動健康トレーニングプログラムに引き付けるための30秒のプロモーションビデオをデザインしてください。トラウマに配慮したケアの利点を強調します。ビジュアルとオーディオスタイルはダイナミックでモダンにし、魅力的なテンプレートとプロフェッショナルな声を使用して、自信と共感を伝えます。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、洗練されたインパクトのあるプレゼンテーションを作成してください。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

行動健康トレーニングビデオの作成方法

AIを活用してインパクトのある行動健康トレーニングビデオを迅速に制作し、スタッフを効果的に教育・サポートし、学習成果を向上させましょう。

1
Step 1
スクリプトとAIアバターを作成
洞察に満ちた行動健康トレーニングビデオのスクリプトを作成することから始めましょう。その後、プロフェッショナルにコンテンツを提示し、効果的にオーディエンスを引き付けるために、多様なAIアバターから選択してください。
2
Step 2
ブランディングとビジュアルを適用
組織の独自のアイデンティティでトレーニングビデオをパーソナライズしましょう。強力なブランディングコントロールを使用してカスタムロゴとカラーを適用し、プロフェッショナルで一貫性のある外観を維持します。
3
Step 3
プロフェッショナルなナレーションを追加
高品質なナレーションでメンタルヘルスビデオを強化しましょう。高度なナレーション生成を利用して、学習者に響く明確で自然な音声を追加します。
4
Step 4
完成したビデオをエクスポート
ビデオアニメーションが完成したら、さまざまなアスペクト比でトレーニングビデオを簡単にエクスポートできます。プロフェッショナルで共有可能なコンテンツが展開の準備が整いました。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

トレーニングコースのリーチを拡大

.

行動健康トレーニングビデオの包括的なライブラリを開発し、より広いオーディエンスに効率的にリーチし、教育することを可能にします。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な行動健康トレーニングビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、高品質な行動健康トレーニングビデオを効率的に作成する力を提供します。AIアバターとスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、コンテンツをプロフェッショナルなオンデマンドトレーニングビデオに変換し、スタッフトレーニングを効率化し、学習を向上させます。

メンタルヘルスビデオのカスタマイズオプションはどのようなものがありますか？

HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーをメンタルヘルスビデオに直接組み込むことができます。これにより、アニメーションマーケティングビデオがすべての説明ビデオで一貫したプロフェッショナルな外観を維持します。

HeyGenは複雑な行動健康コンテンツの制作を簡素化できますか？

はい、HeyGenはトラウマに配慮したケアや自殺予防のような複雑な行動健康トレーニングコンテンツの制作を簡素化します。プラットフォームにはナレーション生成と自動字幕機能があり、メンタルヘルストレーニングライブラリのためのアクセス可能で明確な教育資料を作成するのが容易になります。

HeyGenはすべての種類のスタッフトレーニングとマーケティングニーズに適していますか？

もちろんです。HeyGenは、幅広いスタッフトレーニングとメンタルヘルスケアマーケティングの取り組みをサポートするように設計されています。魅力的な説明ビデオの作成から包括的なオンデマンドトレーニングビデオの開発まで、HeyGenは説得力のあるコンテンツを制作するためのツールを提供します。