チームを強化: 行動介入ビデオを作成

教育者やHRチームが行動介入計画をAIアバターを使った動的なビデオに変換することで、エンゲージメントと理解を向上させます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
HRチームやトレーナー向けに、動的なテンプレートとシーンを活用した60秒のスタッフトレーニング動画を開発し、一般的な職場行動の予防戦略を実践的に示します。動画はプロフェッショナルなトーンで、明確で実行可能な要点を提供し、効果的なスタッフトレーニングを実現します。
サンプルプロンプト2
親向けに、危機計画コミュニケーションと代替行動の導入に焦点を当てた30秒の共感的な動画を制作し、アクセシビリティのために字幕を追加します。ビジュアルスタイルはサポート的で理解しやすく、穏やかなナレーションで安心感を伝えます。
サンプルプロンプト3
EラーニングクリエイターやL&Dチームを対象に、行動介入計画におけるデータ収集の重要性を示す50秒の情報動画をデザインし、豊富なメディアライブラリやストックサポートを使用して重要なポイントを視覚的に強調します。動画は簡潔で視覚的に魅力的であり、自信に満ちた明確なナレーションを使用します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

行動介入ビデオの作成方法

複雑な行動介入計画をAIアバターを使った明確で魅力的なビデオに変換し、HRチーム、教育者、トレーナーにとって重要な情報をアクセスしやすくします。

1
Step 1
行動介入計画のスクリプトを作成
予防戦略、代替行動、または危機計画コミュニケーションを概説した詳細なスクリプトを作成します。スクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、AI駆動の制作のためのコンテンツを準備します。
2
Step 2
コンテンツを提示するAIアバターを選択
多様なAIアバターから選択し、AIスポークスパーソンとしてコンテンツを提示します。これにより、行動介入計画を一貫したプロフェッショナルな声で届け、視聴者にとってより親しみやすいものにします。
3
Step 3
ナレーションとビジュアルで強化
スクリプトから高品質のナレーションを生成し、メディアライブラリから魅力的なビデオや関連画像を追加します。すべてのオーディエンスにとってコンテンツが明確で理解しやすいことを確認します。
4
Step 4
最終ビデオをエクスポートして共有
ブランディングコントロールを適用し、希望のアスペクト比で行動介入ビデオを最終化します。スタッフトレーニング、教育者との共有、または機能的行動評価の一部として完成したビデオを共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な介入戦略を明確化

複雑な行動介入戦略と機能的行動評価を明確で理解しやすく、アクセスしやすいビデオコンテンツに分解します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして行動介入ビデオの作成を効率化しますか？

HeyGenはリアルなAIアバターとスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、インパクトのある行動介入ビデオを迅速に作成する力をユーザーに提供します。これにより、教育者やトレーナーは複雑な計画や戦略を明確に伝える魅力的なビデオを制作することができます。

HeyGenは行動介入計画のスタッフトレーニング開発にどのような機能を提供しますか？

HeyGenはHRチームや教育者が魅力的なスタッフトレーニングを開発するための包括的なプラットフォームを提供します。AIスポークスパーソンを活用し、プロフェッショナルなナレーションを追加し、正確な字幕を含めることで、行動介入計画の詳細を効果的に伝え、明確なコミュニケーションとより良い実施を確保します。

HeyGenは代替行動と危機計画コミュニケーションの創造的なプレゼンテーションを支援できますか？

もちろんです。HeyGenは動的で魅力的なビデオを通じて、代替行動と危機計画コミュニケーションの創造的なプレゼンテーションを可能にします。テンプレートとブランディングコントロールを使用して一貫性を保ち、重要な情報をすべての関係者にアクセスしやすく、影響力のあるものにします。

HeyGenのAIアバターとアクセシビリティ機能は、予防戦略の理解をどのように向上させますか？

HeyGenの多様なAIアバターと強力なアクセシビリティ機能、例えば多言語ナレーションや字幕は、さまざまなオーディエンスに対する予防戦略の理解を向上させます。これにより、機能的行動評価やデータ収集の洞察などの重要な情報が、子供、学生、教師、親に明確に伝えられ、吸収されます。