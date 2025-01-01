ベッドサイドスキルビデオを簡単に作成

HeyGenのAIアバターを活用して、プロフェッショナルなベッドサイドスキルビデオとインタラクティブなチュートリアルを提供し、患者と介護者の関係を改善します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
看護学生や患者ケアアシスタントを対象にした60秒の共感トレーニングビデオを開発してください。効果的なベッドサイドマナーのトレーニングに焦点を当て、シナリオベースのテンプレートとシーンを使用して現実的な患者と介護者の相互作用を描写し、スクリプトからのテキストビデオを使用して巧みに物語を作成します。
サンプルプロンプト2
医療教育者やトレーニングコーディネーターを対象にした30秒のプロモーションビデオをデザインし、ベッドサイドスキルビデオテンプレートを使用して簡単にベッドサイドスキルビデオを作成する方法を紹介します。このビデオは、モダンでダイナミックなビジュアルスタイルとアップビートなオーディオトラックを特徴とし、スクリプトからのテキストビデオ変換の効率性を強調し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して魅力的なコンテンツを提供します。
サンプルプロンプト3
国際的な医療機関や国際的な医療スタッフ向けに、50秒の教育ビデオを制作し、多言語サポートを備えた重要な医療トレーニングの側面を強調します。ビデオは包括的でプロフェッショナルなビジュアルスタイルを採用し、明確でアクセスしやすい音声生成と字幕/キャプションを使用して、多様な言語背景における複雑な患者と介護者の関係ダイナミクスの広範な理解を確保します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ベッドサイドスキルビデオの作成方法

AI駆動のツールを活用して、効果的な学習体験を提供するプロフェッショナルなベッドサイドスキルビデオを簡単に開発します。

1
Step 1
スクリプトを作成するかテンプレートを選択
ベッドサイドスキルシナリオのスクリプトを作成するか、HeyGenの「テンプレートとシーン」機能を使用してプロジェクトを迅速に開始するためのプロフェッショナルな「ベッドサイドスキルビデオテンプレート」オプションから選択します。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なリアルな「AIアバター」ライブラリから選択して、プロフェッショナルなベッドサイドスキルビデオを強化し、メッセージを明確かつ共感的に伝え、医療トレーニングをより魅力的にします。
3
Step 3
ブランディングを適用しコンテンツを強化
HeyGenの「ブランディングコントロール（ロゴ、色）」機能を利用して、特定の「ベッドサイドマナートレーニング」ガイドラインを反映するようにビデオを調整します。機関のロゴとカラーパレットを統合して、一貫性のあるプロフェッショナルな外観を維持します。
4
Step 4
エクスポートと配信
HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して「医療トレーニング」ビデオを最終化し、さまざまなプラットフォームに対応できるように準備します。学習者へのシームレスな配信を確保し、効果的なスキル開発を促進します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ベッドサイドスキルトレーニングをグローバルに拡大

AIアバターと多言語サポートを活用して、多様な医療環境でより多くの学習者にリーチするために、迅速に多数のベッドサイドスキルコースを制作します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルなベッドサイドスキルビデオを迅速に作成するのに役立ちますか？

HeyGenはAI駆動のビデオテンプレートとリアルなAIアバターを使用して、プロフェッショナルなベッドサイドスキルビデオを効率的に作成することを可能にします。スクリプトをビデオに変換するだけで、高品質な医療トレーニングコンテンツを迅速に制作できます。

HeyGenはベッドサイドマナートレーニングビデオのカスタマイズにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは、ベッドサイドマナートレーニングビデオのための多様なテンプレートやブランドコントロールの統合を含む広範なカスタマイズオプションを提供します。ライブアクションまたはアニメーション形式を利用し、多言語サポートを活用して広範なリーチを実現できます。

HeyGenはプロフェッショナルな医療トレーニングビデオの多様な形式をサポートしていますか？

はい、HeyGenはライブアクションとアニメーションスタイルの両方でプロフェッショナルな医療トレーニングビデオを作成することを可能にします。AIアバターとスクリプトからのテキストビデオを活用して、特定のトレーニング要件に合わせた魅力的なコンテンツを制作できます。

HeyGenは共感トレーニングコンテンツにどのような利点を提供しますか？

HeyGenは多言語サポートと高品質な音声生成を提供することで、共感トレーニングに大きな利点をもたらします。これにより、患者と介護者の関係ビデオや重要な医療トレーニングコンテンツが多様な視聴者にとってアクセスしやすく、影響力のあるものになります。