AIの力で銀行コンプライアンスビデオを作成

金融機関の規制コンプライアンスを効率化。AIを活用してスクリプトからインパクトのあるコンプライアンス研修ビデオを生成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
経験豊富な金融機関のスタッフ向けに、重要な銀行規制の最近の変化を詳述する90秒のアップデートを開発してください。視覚と音声のスタイルは情報的で権威あるものであり、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を利用して、複雑な法律テキストを簡単に理解できる要約に変換し、スタッフが進化する規制コンプライアンスの要求に対応できるようにします。
サンプルプロンプト2
銀行の管理職や取締役会メンバー向けに、堅牢なコンプライアンス管理システムの戦略的重要性を強調する45秒の説得力のあるビデオを作成してください。クリーンでエグゼクティブなビジュアルスタイルと鮮明なグラフィックス、真剣でプロフェッショナルなナレーションを使用し、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、業界特有の規制要件を維持するための高レベルの洞察を提示します。
サンプルプロンプト3
ローン担当者やカスタマーサービス担当者向けに、公平な貸付原則に焦点を当てた75秒のコンプライアンス研修ビデオを作成し、実践的なシナリオを示してください。視覚と音声のプレゼンテーションはシナリオベースで親しみやすく、HeyGenの字幕/キャプションを使用して重要な対話とコンプライアンス行動を強調し、銀行コンプライアンスガイドラインに従いながら困難なやり取りをどのようにナビゲートするかを効果的に示します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

銀行コンプライアンスビデオの作成方法

業界標準を満たし、チームを効果的に教育する明確で製品に正確な銀行コンプライアンス研修ビデオを簡単に制作します。

1
Step 1
スクリプトを作成し、AIアバターを選択
まず、銀行コンプライアンス研修の内容を作成します。その後、プロフェッショナルな**AIアバター**を選択し、メッセージを明確かつ一貫して伝え、ビデオを魅力的にします。
2
Step 2
ブランド要素とビジュアルを追加
**ブランディングコントロール**を使用して、機関のロゴやブランドカラーでビデオを強化します。メディアライブラリから関連する画像やストック映像を統合し、重要な規制コンプライアンスのポイントを強調します。
3
Step 3
明確なナレーションとキャプションを生成
**ナレーション生成**を利用して、銀行コンプライアンスのトピックに明確なナレーションを提供します。また、すべての視聴者のアクセシビリティと理解を向上させるために、正確な字幕/キャプションを自動的に追加できます。
4
Step 4
プロフェッショナルなコンプライアンスビデオをエクスポート
必要な仕様をすべて満たしていることを確認してビデオを完成させます。完成した銀行コンプライアンス研修ビデオを、プラットフォーム全体で配信するための最適なアスペクト比で簡単に**エクスポート**します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な規制トピックを簡素化

複雑な銀行規制やコンプライアンス要件を明確に説明し、すべてのスタッフが理解しやすい形で提供します。

よくある質問

金融機関はどのようにして効率的に銀行コンプライアンスビデオを作成できますか？

HeyGenは、AIアバターとスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、金融機関が高品質なコンプライアンス研修ビデオを迅速に生成できるようにし、規制コンプライアンスのコンテンツ作成プロセスを効率化します。これにより、さまざまなトピックにわたる一貫したプロフェッショナルな銀行コンプライアンス研修が可能になります。

HeyGenは特定の規制要件に合わせてコンプライアンス研修ビデオをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenはブランディングコントロール、テンプレート、メディアの統合機能を提供し、サイバーセキュリティ意識やマネーロンダリング防止などのトピックに関する業界特有の規制要件を満たすカスタマイズされた研修ビデオを制作できます。

HeyGenは銀行コンプライアンス研修ビデオの制作を簡素化するためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは、AIアバター、自然なナレーション生成、自動字幕/キャプションを提供することで、銀行コンプライアンス研修ビデオの制作を簡素化します。これにより、技術的な研修ビデオがすべての従業員にとってアクセスしやすく、魅力的になります。

HeyGenを使ってコンプライアンス研修ビデオを作成するのはどれほど簡単ですか？

HeyGenを使ってコンプライアンス研修ビデオを作成するのは簡単です。スクリプトを入力し、AIアバターを選択し、プラットフォームにビデオを生成させるだけです。これにより、広範なビデオ編集の経験がなくても、インパクトのある教育ビデオを迅速に作成できます。